Beca Rita Cetina febrero 2026 ¿cómo solicitar $2,500 para uniformes y útiles escolares para primaria?

El Gobierno de México ha anunciado oficialmente el inicio de la primera etapa para que estudiantes de primarias públicas en todo el país puedan acceder a uno de los apoyos que ofrece la Beca Rita Cetina.

A partir de este 9 de febrero de 2026, darán inicio las asambleas informativas en los planteles educativos, donde servidores de la nación explicarán a detalle el proceso para ser beneficiarios de este apoyo económico de $2,500 anuales, el cual está destinado a útiles escolares y uniformes.

Para este periodo, el registro nacional se llevará a cabo de manera digital entre los meses de febrero y marzo, permitiendo que miles de niñas y niños reciban el recurso correspondiente.

Los padres de familia y tutores deben estar atentos a los avisos de cada escuela, ya que las autoridades acudirán directamente a las instituciones para resolver dudas sobre el llenado de la solicitud y la documentación requerida para la Beca Rita Cetina primaria.

El proceso de inscripción se habilitará en el portal becaritacetina.gob.mx, donde se deberá cargar la información tras haber asistido a la asamblea informativa en su respectiva escuela. Recuerda que este apoyo es exclusivo para escuelas del sector público.

Es fundamental cumplir con el proceso paso a paso para asegurar el beneficio de $2,500 pesos anuales, los cuales se otorgan en una sola exhibición para la compra de materiales escolares. La coordinación del programa ha enfatizado que el registro es gratuito y sin intermediarios a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se recomienda realizar el trámite con anticipación para evitar la saturación del sistema durante la última semana de marzo, fecha límite establecida por las autoridades federales.

Una vez registrado, el apoyo económico se entregará a través del Banco del Bienestar para asegurar que el dinero llegue directamente a las familias.

Apoyo bimestral de la Bera Rita Cetina

Cabe recordar que además del apoyo económico anual que da la Beca Rita Cetina para obtener uniformes y útiles escolares, también existe el apoyo que bimestralmente se da a través de depósitos bancarios de $1,900 pesos y si en la familia se tiene otro estudiante de secundaria se sumarán + $700 pesos más durante cada periodo.

Al momento de registrarse a la Beca Rita Cetina deberás contar con los siguientes documentos que generalmente se solicitan en formato digital:

De la madre, padre o tutor:

CURP Número de celular Correo electrónico Identificación oficial digitalizada Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses)

Del estudiante(s) a registrar:

CURP Clave de Centro de Trabajo

Pasos para el registro:

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX . Registra tus datos como madre, padre o tutor(a). Registra a cada uno de los estudiantes. ¡Listo! La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.

Mantente informado a través de los canales oficiales para evitar fraudes relacionados con supuestos gestores de la Beca Rita Cetina.

