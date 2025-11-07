Beca Rita Cetina: ¿Cuándo entregarán el último pago del 2025?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que el último pago del año de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria pública se realizará a partir del lunes 1 de diciembre de 2025, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

El proceso de dispersión será escalonado y se llevará a cabo durante los primeros 10 días hábiles de diciembre, siguiendo el orden alfabético del apellido del tutor o responsable del alumno, de acuerdo con el calendario oficial del programa.

Cabe recordar que este apoyo es para estudiantes de secundaria y fue instaurado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde entregarán 1,900 pesos bimestrales a los estudiantes, y 700 pesos adicionales por cada menor que haya en la familia del beneficiado.

De acuerdo con la CNBBBJ durante noviembre no habrá pagos, ya que el calendario establece que el último depósito del año se efectúa en diciembre.

De acuerdo con la dependencia, en 2026 se abrirán dos nuevos periodos de registro, en enero y septiembre para alumnos de primero a sexto grado de primaria inscritos en escuelas públicas. Los estudiantes de secundaria continuarán recibiendo su beca conforme al calendario regular de pagos.

Las autoridades recordaron que no es necesario acudir a oficinas ni módulos, pues el pago se realiza de forma electrónica.