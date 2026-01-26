Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes reciben el pago triple y cuándo se deposita?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ha generado gran expectativa tras confirmarse que un sector de los beneficiarios de la beca Rita Cetina recibirá un pago triple durante el operativo de dispersión de 2026.

Este recurso extraordinario está destinado principalmente a los nuevos becarios de secundaria que realizaron su registro en septiembre de 2025 y que recientemente obtuvieron su Tarjeta del Bienestar.

El depósito masivo se tiene proyectado para el mes de febrero, una vez que concluya el periodo de entrega de plásticos en las distintas entidades del país. El monto total de este pago ascenderá a los 5,700 pesos, cifra que resulta de la suma de tres bimestres acumulados: septiembre-octubre 2025, noviembre-diciembre 2025 y el actual enero-febrero de 2026.

Quienes ya contaban con su apoyo de manera regular, el depósito será el habitual de 1,900 pesos por familia, más los 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en el nivel secundaria. Las autoridades han hecho un llamado a los padres de familia para mantenerse atentos a las fechas exactas que se anunciarán a través de los canales oficiales de la SEP.

Calendario oficial y dispersión por apellidos

Aunque el calendario definitivo se publica tradicionalmente en los primeros días del mes, las proyecciones indican que los pagos de la beca Rita Cetina comenzarán entre el 2 y 3 de febrero, respetando el orden alfabético del primer apellido del tutor. Este esquema de pagos escalonados ha sido implementado por el Banco del Bienestar para evitar aglomeraciones en los cajeros y ventanillas bancarias.

Para los alumnos de primaria, el proceso se encuentra en una etapa distinta. Durante todo el mes de febrero, personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizará asambleas informativas en los planteles educativos para coordinar el registro digital.

Se recomienda a todos los beneficiarios de la beca Rita Cetina evitar compartir datos personales en sitios web no oficiales y verificar el saldo de su cuenta a través de la aplicación oficial del Banco del Bienestar.

