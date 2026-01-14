¿Cuándo se abren las convocatorias para las Becas Benito Juárez 2026 y cuándo paga?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) mantiene la expectativa entre millones de estudiantes y familias beneficiarias sobre las fechas de apertura de convocatorias y los pagos correspondientes al año 2026.

Esto en medio de un amplio despliegue de logística social y educativa respaldado por el Banco del Bienestar.

¿Cuándo abrirá el registro para 2026?

Aunque aún no se ha publicado un calendario oficial para el registro de nuevos beneficiarios en 2026, el ciclo anterior deja un referente claro.

El proceso de incorporación para estudiantes de nivel medio superior se realizó del 1 al 15 de octubre de 2025 a través de la plataforma en línea con cuenta Llave MX, permitiendo a los jóvenes asegurar su lugar en este programa social federal.

Organismos y publicaciones especializadas coinciden en que la próxima convocatoria de registro para nuevos aspirantes a las Becas Benito Juárez 2026 podría seguir un patrón similar de apertura durante el otoño de 2026.

Aunque las autoridades recomiendan estar atentos a los canales oficiales del programa y sus redes sociales para confirmar fechas, requisitos y posibles ampliaciones o convocatorias extraordinarias.

Es importante recordar que si ya estás inscrito o eres beneficiario activo, no es necesario registrarte de nuevo, siempre que mantengas tu estatus escolar en una institución pública y actualices tus datos si cambia tu situación educativa.

¿Cuándo pagan las Becas Benito Juárez 2026?

La dispersión de los depósitos financieros ya fue calendarizada para los estudiantes actuales. El primer pago del año 2026 está programado para llegar en febrero, correspondiendo al bimestre enero-febrero.

El resto de pagos serán divididos de la siguiente manera:

Abril: Segundo bimestre (marzo-abril).

Junio: Tercer bimestre (mayo-junio).

Octubre: Cuarto bimestre (septiembre-octubre).

Diciembre: Quinto bimestre (noviembre-diciembre).

Los depósitos se realizan de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido, método diseñado para evitar aglomeraciones en ventanillas del Banco del Bienestar y facilitar el cobro ordenado de los apoyos.

Los beneficiarios de preparatoria o bachillerato recibirán 1,900 pesos bimestrales, depositados directamente en su Tarjeta del Bienestar, que es el único medio oficial para el cobro de estos recursos.

Documentos indispensables para recibir tu apoyo

Para quienes deban recoger o renovar su Tarjeta del Bienestar, la CNBBBJ ha precisado qué documentos presentar en el momento del trámite:

Estudiantes menores de 18 años: acta de nacimiento, CURP del alumno, comprobante de domicilio y la identificación oficial del tutor.

Estudiantes mayores de edad: identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio actualizado.

Este trámite es indispensable para poder retirar los recursos correspondientes a cualquier pago del ciclo 2026.

Mientras que las fechas oficiales de convocatoria para Becas Benito Juárez 2026 aún no se han anunciado de forma definitiva, declaraciones oficiales apuntan septiembre y octubre de 2026 para nuevos aspirantes.

Por su parte, los pagos de este año ya están calendarizados, con el primer depósito programado para febrero de 2026 conforme al calendario oficial basado en la letra del apellido de cada beneficiario.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO