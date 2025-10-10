La Paz amplía becas deportivas e incluye a entrenadores en reconocimiento municipal 2025

Por cuarto año consecutivo el talento deportivo paceño recibirá 230 becas económicas por parte del Ayuntamiento de La Paz, anunció la alcaldesa Milena Quiroga Romero.

Este año, el apoyo económico se triplica en alcance e incluye, por primera vez, a quienes dirigen y preparan a los atletas, los entrenadores y entrenadoras.

La inversión total de las becas deportivas se aproxima a los 4.5 millones de pesos

La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, informó que se entregarán 200 becas de 15 mil pesos a deportistas que destacaron y 30 becas de 30 mil pesos a entrenadores, con una inversión total cercana a los 4.5 millones de pesos.

“Nos comprometimos con respaldar a nuestros deportistas, dignificar el compromiso, talento y esfuerzo que ellos y ellas hacen todos los días por representarnos”, expresó la alcaldesa.

Las y los interesados en obtener la beca pueden consultar la convocatoria completa en la página oficial del Ayuntamiento de La Paz y en sus redes sociales.

El registro en línea estará disponible hasta el 23 de octubre a las 23:00 horas, y posteriormente se deberá entregar la documentación en las oficinas de la Dirección Municipal del Deporte, ubicadas en el Centro Deportivo Municipal “El Piojillo”.