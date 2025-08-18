Bella Thorne recibe críticas tras proponerle matrimonio a Mark Emms

La actriz y cantante Bella Thorne volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece de rodillas pidiéndole matrimonio a su prometido, el productor británico Mark Emms, dos años después de que él le hiciera la misma propuesta.

La romántica propuesta de Bella Thorne

La exestrella de Disney sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram imágenes y clips del íntimo momento, ambientado con velas, flores y globos rojos en forma de corazón.

En la publicación, la actriz de 27 años escribió: “Hace tres años nos conocimos, un año después él me pidió matrimonio, ahora lo hice yo🥴❤️”.

El gesto fue recibido con sorpresa por Emms, quien se arrodilló frente a ella antes de compartir un beso entre aplausos y risas.

Reacciones divididas en redes sociales

La acción de Bella Thorne generó un intenso debate. Algunos usuarios consideraron romántico y empoderador que una mujer también pueda proponer matrimonio, mientras que otros criticaron la decisión.

“Ok, no normalicemos esto”, comentó una persona en Instagram, recibiendo miles de reacciones. Otros, en cambio, aplaudieron el gesto con frases como: “Girl power, amo que hayas hecho esto” y “Es lo más tierno que vi hoy”.

Bella Thorne responde a las críticas

Ante la controversia, Bella Thorne reaccionó en sus historias de Instagram asegurando que los comentarios eran “hilarantes” y destacó que sus seguidores estaban divididos: “La mitad dice que no hay que normalizar esto y la otra mitad que es lo más dulce y empoderador”.

El romance entre Bella Thorne y Mark Emms

La relación entre Bella Thorne y Mark Emms comenzó en 2022, cuando se conocieron en la fiesta de cumpleaños de la modelo Cara Delevingne en Ibiza. Un año después, en 2023, Emms le propuso matrimonio con un anillo de diamante de corte esmeralda.

Antes de su relación con Emms, la actriz estuvo comprometida con el cantante italiano Benjamin Mascolo, compromiso que terminó en 2022.