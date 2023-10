¿Ben Affleck ya está harto de Jennifer Lopez?, ¿habrá divorcio?

Todo parece indicar que Jennifer López y Ben Affleck están pasando por un momento complicado en su matrimonio. Y es que en las últimas horas, se comenzó a viralizar un video donde la cantante desciende de una camioneta negra mientras sus guardaespaldas esperan afuera. Detrás de ella baja Affleck rápidamente bastante molesto, posteriormente toma su mano y la jala, sin prestar atención a los medios de comunicación. Si bien se desconoce el tiempo exacto en que se grabó dicho clip, los usuarios notan que el actor no luce tan feliz con su esposa.

Lo que ha hecho a muchos especular que el matrimonio está cada vez más cerca de llegar a su fin. Sin embargo, no son las únicas noticias que dan de que hablar ya que recientemente, la revista Ok Magazine informó que fuentes cercanas han confirmado que su relación está en crisis. Ambos parecen no soportarse.

Se ha mencionado que JLo ha reemplazado su collar con la inscripción “Ben” por uno que dice “Jennifer”, aparentemente porque está enojada de que su esposo comparta sus problemas matrimoniales con su exesposa Jennifer Garner. Aunado a que el actor parece que está teniendo dificultades para lidiar con el comportamiento caprichoso de su esposa, así como con algunos mensajes desagradables que ella le envía. Esto, a tan solo un año de haberse casado.

La fuente cercana también dijo que aunque todavía están enamorados, se sienten presionados por sus compromisos laborales y por ser el centro de atención.

Además, mencionó que, aunque Jennifer tiene una buena relación con Garner, no está para nada contenta de que Affleck pase mucho tiempo con la madre de sus hijos. Esto se evidencia en algunas fotos recientes tomadas por los paparazzi en las que se a la expareja junta.

En estas imágenes, él parece muy cercano a su exmujer, incluso abrazándola y se le ve más feliz de lo habitual que cuando está al lado de JLo. Esto al parecer lo ha notado Jennifer y no le agrada del todo.

Por el momento, ni Jenn ni Affleck han hecho declaraciones al respecto, pero la situación parece ser muy delicada. Habrá que esperar para ver si logran superar esta crisis o si, por el contrario, se trata del principio del fin de su matrimonio.