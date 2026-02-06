Beneficencia Pública de BCS lleva apoyos de salud hasta comunidades y penales

La Beneficencia Pública del Gobierno del Estado de Baja California Sur ha transformado su modelo de atención en los últimos años, pasando de una labor administrativa a un trabajo directo en territorio, enfocado en personas en condición de vulnerabilidad económica y de salud.

El director de la institución, Dr Jesús Higuera Patrón, explicó que el cambio ha permitido llevar apoyos médicos a comunidades donde antes no llegaban estos programas, incluyendo zonas rurales, campos agrícolas y centros penitenciarios.

“Desde hace 4 años para acá la beneficencia ha salido del escritorio a las comunidades”, señaló Higuera Patrón, al detallar que han realizado recorridos por la Pacífico Norte, Mulegé, Comondú, Los Cabos y colonias populares de La Paz.

Entre los sectores prioritarios se encuentran trabajadores del campo, mujeres, niñas y niños, pueblos originarios, población afrodescendiente y personas privadas de la libertad.

“Hemos penetrado a los ceresos donde hay gente privada de la libertad que también requiere apoyos en salud; hemos ido a los centros penitenciarios de nuestro estado para atender esas peticiones”, indicó.

La Beneficencia Pública opera actualmente seis programas clave:

Auxiliares auditivos de alta calidad

Lentes de armazón con examen optométrico

Prótesis externas de mama para mujeres con mastectomía

Apoyos de movilidad (sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones, sillas de baño)

Lentes intraoculares para cirugías de cataratas

Prótesis de rodilla y cadera

Tan solo en noviembre, en el Hospital Salvatierra, se realizaron 219 cirugías gratuitas de cataratas.

“Todo es gratuito. Impacta mucho en la vida de las personas porque les cambia la vida realmente, sin tener que empeñar su patrimonio”, subrayó el director.

Los apoyos se tramitan de manera directa, principalmente a través de los sistemas DIF municipales y estatal, así como por medio de jornadas comunitarias. Los requisitos son básicos: copia de INE, CURP y comprobante de domicilio.

En casos quirúrgicos, como cataratas, se requiere valoración médica previa en un centro de salud u hospital.

Además, la institución analiza integrarse a nuevos programas como implantes cocleares, dirigidos a personas con sordera profunda, lo que ampliaría aún más la cobertura de atención especializada.

La Beneficencia Pública reiteró que su objetivo es acercar servicios médicos de alto costo a quienes más lo necesitan, especialmente en zonas donde históricamente el acceso ha sido limitado.

