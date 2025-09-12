Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Septiembre, 2025
BCS

Benefician las lluvias a sectores productivos de Baja California Sur

Las lluvias en BCS impulsan la agricultura y la ganadería, mejoran la fertilidad del suelo y mitigan la sequía
Brenda Ireri Yáñez
12 septiembre, 2025
Lluvias benefician agricultura y ganadería BCS

Imagen: Gobierno de BCS

Las lluvias benefician agricultura y ganadería en Baja California Sur, informó José Alfredo Bermúdez Beltrán, titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA).

El funcionario explicó que el sector ganadero se fortalece con el crecimiento de pastizales, mientras que el agrícola recibe riego natural en los campos. Estas condiciones mejoran la producción y favorecen la sostenibilidad ambiental.

Además, un suelo húmedo se vuelve más fértil y permite cultivar mayor variedad de productos, lo que incrementa los ingresos de las familias del campo.

Bermúdez Beltrán agregó que las lluvias ayudan a disminuir los efectos de la sequía en todos los municipios. Estas acciones se respaldan con el Programa Estratégico de Atención a la Sequía.

