Bernardo Soriano Castro denuncia censura en la PGJE tras ser removido del cargo (Video)

Quien fuera el titular del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales, Bernardo Soriano Castro, denunció públicamente su destitución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE). A través de un video difundido en plataformas digitales, el exfuncionario mostró el oficio firmado por el procurador Antonio López Rodríguez, donde se le notifica que ha sido removido del cargo. La razón principal citada es la pérdida de confianza, derivada de críticas emitidas sobre el sistema de justicia.

Bernardo Soriano Castro manifestó que la verdadera razón de su salida fue “por emitir opiniones sobre cómo mejorar las acciones de procuración de justicia en el estado”. Expresó que es inaceptable que se pretenda controlar el pensamiento de los expertos fuera de su horario laboral, atentando contra su libertad de expresión. Soriano enfatizó que, bajo el mando de Antonio López, parece existir una consigna donde los trabajadores no podemos opinar sobre las carencias del sistema.

La crítica subió de tono cuando el exdirector contrastó la agenda del titular de la dependencia con las necesidades de la población. Cuestionó que el jefe de la PGJE se dedique a recorrer colonias con fines ajenos a la justicia, mientras evita reuniones con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado.

La salida de Bernardo Soriano Castro pone de relieve la tensión interna en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE). El exfuncionario señaló que un liderazgo efectivo debería ser capaz de gestionar recursos federales y declarar abiertamente: vamos a combatir al crimen organizado. Sin embargo, aseguró que en lugar de eso, se prefiere la remoción de quienes señalan las áreas de oportunidad técnica dentro de la institución.

El impacto de esta decisión en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales es aún incierto, pero la pérdida de confianza argumentada por el Estado ha sido rechazada tajantemente por Soriano. Él sostiene que solo ejerció su derecho a señalar la necesidad de mejores salarios y condiciones para los ministerios públicos, algo que, según su visión, fue tomado como una afrenta personal por el mando superior.

