Berterame, el goleador de la Liga MX que sueña con el Tri

Un año de goles y consolidación

El 2025 fue el año de Germán Berterame, delantero de Rayados de Monterrey, quien se consolidó como uno de los atacantes más efectivos de la Liga MX. Con 27 goles en todas las competencias oficiales, se convirtió en el máximo goleador del futbol regiomontano y el segundo a nivel nacional, solo detrás de Paulinho del Toluca.

Su contundencia lo colocó en el radar de la Selección Mexicana, que se prepara para el Mundial 2026. El técnico Javier Aguirre ya lo convocó en partidos amistosos contra Colombia y Ecuador en octubre de 2025, donde Berterame sumó minutos y comenzó a competir por un lugar en la lista definitiva.

Antecedentes con el Tri

Berterame debutó con México en 2024 en un amistoso contra Estados Unidos. Desde entonces ha participado en cuatro encuentros internacionales. Aunque aún no ha marcado con la camiseta tricolor, su rendimiento en la Liga MX lo respalda como una opción seria en la delantera.

Regularidad en todas las competencias

El atacante rayado anotó en Liga MX, Liguilla, Concachampions, Leagues Cup, Mundial de Clubes y Copa Intercontinental, demostrando regularidad y capacidad para responder en torneos internacionales.

Además, logró marcar contra todos los equipos de Primera División, un dato que refuerza su perfil como goleador confiable.

Con México como anfitrión del Mundial, Berterame busca consolidarse como uno de los delanteros que representen al país en la justa.

“Estoy muy ilusionado, sé que si sigo trabajando fuerte en la Liga MX puedo ganarme un lugar”, declaró recientemente.

El gran año de Germán Berterame lo ha convertido en uno de los delanteros más destacados de la Liga MX y en un candidato natural para la Selección Mexicana. Con goles, constancia y experiencia internacional, el atacante de Rayados espera que 2026 sea el año en que cumpla su sueño de disputar un Mundial con el Tri.