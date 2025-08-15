Polémica en Ecomoda: Betty, la Fea regresa ¡con un embarazo inesperado!

La espera por fin terminó. Este viernes 15 de agosto, “Betty la fea: La historia continúa” en su segunda temporada hizo su explosivo debut en Amazon Prime Video.

Fanáticos de todo el mundo ya pueden sumergirse en los dos primeros episodios de una trama que promete sacudir a Ecomoda con un giro inesperado: un embarazo que cambiará todo para Beatriz Pinzón y los demás personajes.

Esta nueva entrega, resultado de la colaboración entre RCN Estudios y Prime Video, se lanza simultáneamente en más de 240 países y territorios.

Con un total de diez capítulos, la serie despliega una narrativa escalonada, con dos nuevos episodios cada viernes, asegurando drama y sorpresas hasta el gran final el 12 de septiembre.

En esta etapa, vemos a una Beatriz Pinzón más segura y madura, pero enfrenta cruciales retos. Busca reconstruir su vínculo con su hija Mila y maneja la distancia creciente con Armando.

A la par, Ecomoda se consume en una profunda crisis interna, dividida entre el ‘team Betty’ y el ‘team Nacho’, el hijo de Marcela.

Novedades en trama y elenco

La producción cuidó cada detalle, desde el guion y la dirección hasta el vestuario, con el objetivo de mantener la esencia de la historia original y a la vez otorgar un aire renovado que conecte con el público actual.

“Betty, la fea: La historia continúa” promete una cautivadora combinación de drama, humor, moda y conflictos familiares, tal como lo hizo en su primera entrega.

El elenco principal conserva a sus figuras más queridas, con la presencia de Ana María Orozco como Betty, Jorge Enrique Abello en el papel de Armando, Natalia Ramírez como Marcela, Lorna Cepeda interpretando a Patricia Fernández, y Julián Arango como Hugo Lombardi, entre otros.

Además, destaca el regreso de Stefanía Gómez en su papel de Aura María, quien no estuvo en la temporada anterior por motivos contractuales.

Calendario de estrenos

Para que los seguidores no se pierdan ningún detalle de esta apasionante historia, el lanzamiento de los episodios se organiza de la siguiente manera:

15 de agosto: episodios 1 y 2

22 de agosto: episodios 3 y 4

29 de agosto: episodios 5 y 6

5 de septiembre: episodios 7 y 8

12 de septiembre: episodios 9 y 10 (final de temporada)