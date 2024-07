Biden celebra golpe al cartel de Sinaloa con detención de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán Lópe

El presidente de Estados Unidos Joe Biden presumió este viernes de la detención de uno de los cofundadores del cartel de Sinaloa y de un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes comparecerán ante la justicia “en los próximos días”.

En un comunicado, Biden elogió el trabajo de los agentes que detuvieron a “dos de los líderes más notorios del cártel de Sinaloa, una de las empresas más mortíferas del mundo”.

Se trata de Ismael “El Mayo” Zambada, de 76 años, el escurridizo narcotraficante y cofundador del cartel, que nunca había sido detenido.

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) ofrecía 15 millones de dólares por cualquier información que permitiera detener a este líder histórico sobre el que abundan los narcocorridos, canciones que relatan la vida de los capos.

El otro es Joaquín Guzmán López, un hijo treintañero del famoso narcotraficante “El Chapo” Guzmán.

México afirma que no participó en la operación. En su rueda de prensa matinal, su presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Washington “un informe completo” porque “tiene que haber transparencia”.

Los dos detenidos comparecerán ante “un tribunal federal en los próximos días”, afirmó el secretario de Justicia estadounidense, Merrick Garland, en un video difundido este viernes.

“El Mayo” se enfrenta a cargos por “tráfico de fentanilo, lavado de dinero, delitos con armas de fuego, secuestro y conspiración para cometer asesinato” y Guzmán López por “tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina, entre otras drogas”, precisa.

Yesterday, @TheJusticeDept arrested Ismael Zambada Garcia and Joaquin Guzman Lopez, two alleged leaders of the Sinaloa Cartel known for moving fentanyl into the U.S.

I commend law enforcement for making these arrests and their work to bring Sinaloa Cartel leaders to justice.

— President Biden (@POTUS) July 26, 2024