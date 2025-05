Joe Biden reaparece tras diagnóstico de cáncer y cuestiona polarización política en EE.UU.

Delaware fue el escenario donde este viernes reapareció el expresidente Joe Biden, días después de conocerse su diagnóstico de cáncer de próstata en fase agresiva. En un acto conmemorativo en honor a los soldados caídos, el demócrata de 82 años dirigió un mensaje centrado en la unidad nacional y los valores democráticos, alejándose del tono partidista que ha marcado el ambiente político reciente.

“En todos los años que llevo haciendo esto, nunca pensé que llegaríamos a este punto”, declaró Biden en relación con la polarización que, a su juicio, atraviesa Estados Unidos. Sin mencionar directamente a figuras políticas actuales, el exmandatario lamentó el clima de confrontación y pidió regresar a los ideales que han definido históricamente al país.

Durante su discurso, Biden recordó los fundamentos de la democracia estadounidense, destacando que generaciones de ciudadanos comunes han defendido esa idea con su vida.

El evento marcó su primera aparición pública desde que el 18 de mayo su oficina confirmó que enfrenta un cáncer con metástasis ósea. Según el informe médico, fue diagnosticado luego de que exámenes revelaran un nódulo prostático tras un incremento de síntomas urinarios.

