Secretaría del Bienestar anuncia apoyos para damnificados

La Secretaría del Bienestar anunció el primer paso de un plan de apoyo que busca llegar a miles de familias afectadas por inundaciones, con un desembolso inicial de 20 mil pesos por vivienda censada.

La justificación oficial es clara: hasta ahora se han contabilizado 70 mil 445 viviendas dañadas en al menos cinco estados , Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, sin embargo, las autoridades estiman que las familias afectadas podrían superar las cien mil. La fase inmediata del apoyo está así concebida como un mecanismo de alivio mientras se evalúan los daños mayores.

El contexto de esta medida es una emergencia que ha desbordado infraestructura básica, viviendas y servicios públicos. Por ello, además del apoyo monetario, la Secretaría entregará vales para enseres domésticos como refrigerador, estufa, colchón, vajilla, ventilador y otro para una canasta básica de alimentos. Se trata de un empujón tangible que tendrá efectos directos en hogares que aún luchan por restablecer lo esencial.

El calendario previsto para la dispersión de los apoyos también revela el diseño operativo: en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí los pagos serán del 22 al 29 de octubre; en Hidalgo, que registra zonas más aisladas, del 25 de octubre al 5 de noviembre.

Asimismo, se anuncia una segunda fase de apoyos que dependrá del grado de daño: 25 mil pesos para daños medios, 40 mil para mayores y hasta 70 mil en pérdidas totales, además de reubicación habitacional para viviendas en zonas de riesgo.