Bienestar BCS desmiente falso bono para mujeres de 18 a 63 años

La delegación de la Secretaría de Bienestar en Baja California Sur emitió una alerta a la ciudadanía para no caer en la estafa que circula en redes sociales y mensajes telefónicos sobre un supuesto “bono económico” de 2 mil 750 pesos para mujeres de 18 a 63 años.

Las autoridades aclararon que este apoyo es falso, ya que el Gobierno de México únicamente otorga la Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, programa federal implementado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, se recordó que todos los trámites de los programas sociales federales, incluyendo la Pensión Mujeres Bienestar, son gratuitos y se realizan de manera presencial, nunca a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto ni páginas en internet.

“Es importante que puedan consultar las páginas oficiales, tanto del Gobierno de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, de la secretaria Ariadna Montiel y de la delegación de programas en BCS en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, para evitar fraudes. El programa Mujeres Bienestar es única y exclusivamente para mujeres de 60 a 64 años; no existe ningún otro tipo de programa para el sector de 29 a 59 años”, puntualizó.

La dependencia exhortó a la población a denunciar este tipo de fraudes al número 800 900 2000, con el fin de evitar que más personas sean víctimas de estafadores.

