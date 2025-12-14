Bienestar desmiente entrega de bonos navideños y alerta por fraudes

La Secretaría del Bienestar desmintió la entrega de bonos navideños y aclaró que no existe ningún apoyo extraordinario con ese nombre para beneficiarios de programas sociales.

La dependencia federal informó que los programas vigentes mantienen su calendario habitual de pagos, sin depósitos adicionales por temporada decembrina.

Información falsa circula en redes sociales

Bienestar advirtió que en redes sociales circulan publicaciones falsas que prometen bonos, apoyos especiales o registros extraordinarios, lo que no corresponde a información oficial.

Estas publicaciones suelen solicitar datos personales o inducir a realizar trámites inexistentes, lo que representa un riesgo de fraude para la población.

Llamado a consultar fuentes oficiales

La Secretaría pidió a la ciudadanía verificar cualquier información únicamente a través de canales oficiales y no compartir contenidos no confirmados.

También recomendó no proporcionar datos personales ni realizar pagos o registros en páginas ajenas a las instituciones gubernamentales.

Programas sociales mantienen reglas y calendarios

La dependencia reiteró que los programas sociales federales operan bajo reglas claras y calendarios previamente establecidos, los cuales se comunican de manera directa a los beneficiarios.

Cualquier cambio o anuncio se difunde por medios oficiales, sin intermediarios ni solicitudes externas.