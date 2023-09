Bienestar desmiente acusaciones de demora en los pagos a personas mayores

Luego de recibir una queja sobre la falta de dinero en las pensiones de adultos mayores en el Banco Bienestar de Cabo San Lucas, la Delegación de Bienestar en el estado, encabezada por Yanssen Weichselbaum, aclaró que no hay ningún retraso en el proceso.

La delegada de los Programas para el Desarrollo de Baja California Sur explicó que los pagos del quinto bimestre de este año se realizarán del 7 al 28 de septiembre, y se harán según la letra inicial de los apellidos de los beneficiarios.

“El calendario para este operativo fue del 7 de septiembre al 28 de septiembre, entonces no existe algún retraso. Al inicio del operativo damos a conocer el calendario, recuerda que ahora se les paga por la primera letra de su apellido, entonces termina el operativo de pago hasta el 28 de septiembre. Generalmente con todas las modificaciones que hemos hecho es que un bimestre pagamos y el otro no; es decir, uno pagamos y el otro inscribimos al programa. Así es como trabajamos ahora con los procesos”.

El gobierno federal ha implementado métodos para agilizar el cobro de pensiones para personas mayores, como permitir retirar dinero en supermercados o cajeros automáticos, evitando la necesidad de ir a las sucursales de Bienestar.

“De manera regular les vengo comentando e informando para que la gente lo haga, en efecto desde que se hizo el cambio para que todos puedan cambiar su dinero desde la tarjeta. Es lo que les estamos enseñando, a usar la tarjeta. Que no es necesario que cobren el mero día que se les deposita. Si hoy por ejemplo le toca a la letra T, hoy tenemos que ir a recoger mi dinero porque si no mañana me lo quitan, ya no existe eso”.

La delegación de Bienestar en el estado destaca la importancia de que los ciudadanos se mantengan informados sobre los pagos de los diversos apoyos del gobierno federal a través de sus redes sociales. En el caso de Baja California Sur, la información se encuentra disponible en la página de Facebook de Programas para el Desarrollo de Baja California Sur.

GC