Big Time Rush anuncia conciertos en México en 2026; esto se sabe de los boletos
Big Time Rush confirmó que traerá su gira In Real Life Worldwide a México en 2026 con tres conciertos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Las fechas serán el 17 de febrero en Guadalajara, el 19 de febrero en Monterrey y el 21 de febrero en la capital del país.
La agrupación estadounidense regresó a los escenarios tras su reunión en 2021. Los fans mexicanos esperan que la banda interprete las canciones más emblemáticas de la serie y sus discos
Boletos Big Time Rush: ¿cuándo salen a la venta?
Hasta el momento, la venta de boletos Big Time Rush en México 2026 no se ha abierto. Tampoco se ha anunciado la fecha oficial de la preventa en Ticketmaster u otras boleteras.
Por ahora, los únicos conciertos disponibles en Ticketmaster corresponden a presentaciones de 2025 en Estados Unidos y Europa, como Los Ángeles, Las Vegas, Viena, Colonia, Berlín, Madrid y París, entre otras ciudades.
Gira mundial de Big Time Rush
Además de México, Big Time Rush visitará ciudades como Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo. Posteriormente, llevará su espectáculo a Honolulu, Sídney, Brisbane, Melbourne y Dubái, cerrando con una serie de presentaciones internacionales en marzo de 2026.
Los seguidores en México deberán estar atentos a los próximos anuncios de preventa y venta general para asegurar su entrada a uno de los conciertos más esperados del próximo año.
