Bill Clinton invita a jóvenes a ser más incluyentes y a estar orgullosos de ser mexicanos

El expresidente de Estados Unidos, William Clinton, cautivó a miles de jóvenes durante el evento México Siglo XXI con un poderoso mensaje que instó a los asistentes a ser más incluyentes, respetuosos y a competir de manera justa. Pero, sobre todo, los animó a sentirse orgullosos de ser mexicanos.

Clinton, quien creció en una familia humilde y enfrentó muchas dificultades personales, compartió cómo el fracaso lo ayudó a forjar el carácter que lo llevó a convertirse en gobernador de Arkansas a los 33 años y presidente de Estados Unidos a los 43.

“Perdí dos elecciones antes de ganar. Volví a ser profesor y luego ayudé al fiscal, pero nunca dejé de intentarlo”, recordó, subrayando la importancia de la perseverancia en la vida.

El expresidente destacó la necesidad de que los jóvenes decidan lo que quieren hacer con sus vidas y comiencen a actuar pronto. “Si no deciden lo que quieren ser, no podrán cambiar la vida de nadie”, dijo. Sin embargo, también fue claro en que, más allá de los éxitos individuales, es fundamental que todos crezcan juntos como sociedad. “No me gusta la visión del ultranacionalismo. Sí, estén orgullosos de ser mexicanos, vitoreen a sus atletas, pero también su vida debe ser más incluyente”, exhortó.

Además, Clinton expresó su gratitud por la oportunidad de hablar ante los jóvenes y agradeció a Carlos Slim por su labor en apoyar a la juventud. “Carlos Slim me pidió que hablara con ustedes sobre el mundo”, comentó, antes de reflexionar sobre la interconexión global y cómo los avances tecnológicos han transformado el panorama económico y social.

En su charla, también se tomó el tiempo para hablar de su experiencia con México en los años 90, especialmente en su relación con el expresidente Ernesto Zedillo, a quien describió como una persona “retraída pero increíblemente inteligente”.

Clinton compartió cómo, tras una crisis económica en México, su administración decidió otorgar un préstamo de diez mil millones de dólares al país, a pesar de las críticas internas en Estados Unidos. “Zedillo pagó tres años antes de lo pactado, y fue una de las mejores decisiones que tomamos. Si vas a liderar, debes estar dispuesto a tomar riesgos”, enfatizó.

Uno de los momentos más entrañables del discurso fue cuando Clinton compartió su amor por la literatura latinoamericana, en particular por Gabriel García Márquez. “Leí ‘Cien años de soledad’ cuando estaba en Oxford, y fue la mejor historia jamás escrita”, confesó. El expresidente contó una anécdota sobre su encuentro con García Márquez y Carlos Fuentes, y cómo el “Gabo” le envió a su hija Chelsea una caja con todas sus obras traducidas al inglés tras una divertida conversación en la que Chelsea le había afirmado que sí había leído sus libros.

“Aprendí algo de cada libro que leí”, dijo Clinton, quien también destacó la importancia de la empatía en el liderazgo político. “Si aceptas el poder político, significa que tienes cierto control sobre la vida de las personas. Las victorias no siempre son instantáneas”, reflexionó.

El expresidente concluyó su charla con un consejo para los jóvenes: “A menos que crean en la reencarnación, la vida no es un ensayo final. No todo saldrá bien siempre. Lo importante es aprender a vivir con los errores y superarlos”. Para Clinton, lo fundamental en la vida es el viaje y no la perfección, un mensaje que resonó profundamente en los jóvenes presentes.

Así, Clinton dejó en claro que, aunque el camino hacia el éxito no siempre es fácil, el esfuerzo, la inclusión y el respeto hacia los demás son claves para construir un futuro mejor.