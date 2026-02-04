Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso por el caso de Jeffrey Epstein

El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, testificarán ante el Congreso. Un comité de la Cámara de Representantes citó a la pareja para declarar sobre sus vínculos con el fallecido financiero Jeffrey Epstein. Por esta razón, el caso vuelve a generar un fuerte impacto en la política estadounidense.

Los legisladores buscan detalles sobre la frecuencia de los viajes de Bill Clinton en el avión privado de Epstein. Además, el comité investigará si existieron favores políticos o financiamientos irregulares relacionados con el magnate. Según los reportes, los Clinton han negado cualquier conducta inapropiada durante años. No obstante, la presión política obligó a esta comparecencia pública.

Investigación bajo la lupa

Por otro lado, los abogados de la pareja presidencial ya preparan la defensa para las próximas semanas. Según fuentes cercanas al caso, los Clinton cooperarán con la justicia para cerrar este capítulo definitivamente. Por ello, el testimonio es considerado una pieza clave para entender cómo operaba la red de influencias de Epstein en Washington.

Sin embargo, los críticos señalan que esta citación tiene una fuerte carga política. Por lo tanto, se espera una sesión tensa y llena de cuestionamientos por parte de la oposición republicana. No obstante, el comité asegura que su único objetivo es encontrar la verdad sobre los abusos cometidos por el financiero.

El peso del escándalo

Finalmente, esta noticia ocurre meses después de que se liberaran nuevos documentos confidenciales sobre el caso. Mientras tanto, la opinión pública sigue exigiendo transparencia total sobre todos los nombres involucrados en la agenda de Epstein. Esta audiencia marcará un precedente histórico en las investigaciones sobre el poder y el abuso en el país norteamericano.

