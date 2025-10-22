¿Habrá nuevo billete de 2 mil pesos?, esto dice Banxico

Durante los últimos días, las redes sociales se llenaron de rumores sobre un supuesto nuevo billete de 2 mil pesos que pronto comenzaría a circular en México. Las especulaciones surgieron a partir de una imagen viral que mostraba un diseño con los retratos de Octavio Paz y Rosario Castellanos, acompañados de un paisaje boscoso decorado con mariposas monarca.

La confusión aumentó cuando se difundió la noticia de que el Banxico retirará de circulación los billetes de 20 pesos de la familia F, los cuales son fácilmente reconocibles por su color azul y la imagen de Benito Juárez. Esto llevó a muchos usuarios a pensar que el Banco de México planea reforzar la circulación de la familia G, que sí contempla un billete de 2 mil pesos dentro de su proyecto.

Sin embargo, el Banco de México aclaró que, si bien existe un subproyecto para la denominación de 2 mil pesos, aún no se ha determinado su emisión. La institución precisó que el diseño propuesto pertenece a la serie G y tendría como tema “El México Contemporáneo”, con la presencia de los escritores Octavio Paz y Rosario Castellanos en el anverso.

En la descripción oficial, el reverso incluiría un ecosistema de selvas secas con la figura del murciélago magueyero y el agave, junto a antiguas instalaciones industriales de Tequila. No obstante, la entidad financiera destacó que la imagen difundida en redes sociales no corresponde a un diseño oficial, ya que el paisaje es distinto al descrito en su documento técnico.

El Banxico reiteró que no ha anunciado la puesta en circulación de ningún nuevo billete, y que cualquier decisión al respecto dependerá de la demanda de efectivo y de la autorización correspondiente. Según el organismo, la denominación de 2 mil pesos “se emitirá únicamente si se considera necesaria para satisfacer las necesidades de los usuarios”.

De momento, no existe una fecha oficial para la posible aparición del billete, por lo que las imágenes que circulan en plataformas digitales deben considerarse no oficiales. El Banco de México recomendó a la población mantenerse informada únicamente a través de sus canales institucionales.

Aunque la expectativa generó entusiasmo entre coleccionistas y aficionados al diseño monetario, el Banxico subrayó que el proyecto de 2 mil pesos continúa en evaluación, y su producción solo se concretará si las condiciones económicas lo justifican.