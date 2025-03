Recibe billete falso de 500 pesos con la imagen de ‘La Venenito’ y se vuelve viral

Un comerciante se volvió viral en TikTok tras compartir cómo fue víctima de una estafa con un billete falso de 500 pesos que llevaba la imagen del influencer Luis David González, mejor conocido como ‘La Venenito’.

El afectado, identificado como @arturitoye en la plataforma, se percató del fraude mientras realizaba su corte de caja.

Al contar su dinero, encontró el billete apócrifo y, sorprendido, exclamó:

“Plebada, miren, estaba haciendo corte… no he vendido nada y estaba este billete aquí y vean el billete que no checó. Ya nada más queda reírme… se pasaron de lanza”.