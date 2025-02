Más allá de “Ventaneando”: ¿Cuál era la verdadera orientación sexual de Daniel Bisogno?

El conductor y comentarista de espectáculos Daniel Bisogno falleció el pasado 20 de febrero del 2025 debido a una falla multiorgánica, según informó el programa “Ventaneando”, del cual formó parte durante décadas. Una de las grandes incógnitas que envolvió la vida de el “Muñe” es su orientación sexual. ¿Era gay, bisexual o heterosexual?

Entérate: ¿De qué murió Daniel Bisogno conductor de “Ventaneando”?

Su muerte cierra un capítulo en la televisión mexicana, donde destacó por su estilo irreverente y su capacidad para generar conversación en torno a temas polémicos, incluyendo su propia vida personal.

A lo largo de su carrera, Bisogno fue objeto de constantes rumores sobre su orientación sexual. Sin embargo, en diversas entrevistas, dejó clara su postura sobre la diversidad afectiva y la libertad personal.

Si bien tuvo una hija a quien dejó huérfana, lo que evidenciaría biológicamente su heterosexualidad, la duda persistió a lo largo de su vida. La menor Michaela la procreó con Cristina Riva Palacio con quien tuvo una relación sentimental de varios años.

En una conversación con Yordi Rosado en 2023, el conductor explicó su visión sobre el amor sin etiquetas, señalando que lo fundamental era la felicidad y el derecho de cada persona a vivir su vida sin restricciones impuestas por la sociedad.

Durante años, la vida personal de Bisogno fue objeto de especulación, especialmente debido a su presencia en lugares asociados con la comunidad LGBT+ y a los comentarios en diversos medios. No obstante, el conductor nunca esquivó el tema y, por el contrario, lo enfrentó con franqueza.

En una charla con Pati Chapoy, afirmó:

“Yo no estoy en ningún clóset de nada, yo he amado a la persona que he querido amar en mi vida siempre. ¿Quién me va a juzgar ahora?”.

De igual manera, en múltiples ocasiones expresó que no le preocupaba lo que se dijera sobre él y que no tenía por qué dar explicaciones sobre su vida privada.

Incluso mencionó que era dueño de un antro gay, señalando:

“Que si me ven en un antro gay, por ejemplo, tengo uno, a eso me dedico, o si me ven con alguien, me tiene sin cuidado. No tengo que explicarle nada a nadie”, afirmó Bisogno.