Bitcoin cae por debajo de los 70 mil dólares y borra el impulso que dejó la reelección de Trump

La cotización del bitcoin volvió a encender alertas en los mercados financieros al ubicarse este jueves por debajo de los 70 mil dólares, un nivel que no se observaba desde la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024, episodio que había detonado una fuerte escalada en el precio de la criptomoneda más importante del mundo.

El retroceso se produjo en un contexto de alta volatilidad, cuando el activo digital llegó a tocar brevemente los 69,821.18 dólares antes de moderar la caída. Hacia las 11:55 GMT, el bitcoin se negociaba alrededor de los 70,256 dólares, con una pérdida de 3.26 por ciento, reflejo de una creciente aversión global hacia los activos considerados de mayor riesgo.

Leer más: Pedro Sánchez regulariza 500 mil indocumentados aún cuando los españoles rechazaron la propuesta

El ajuste contrasta con el fuerte rally que vivieron las criptomonedas tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, dado que el entonces candidato fue percibido por el mercado como un aliado del sector y un posible impulsor de políticas más favorables para la industria digital.

Ese optimismo llevó al bitcoin a romper en cuestión de semanas la barrera simbólica de los 100 mil dólares, un máximo histórico que el propio Trump celebró públicamente. El entusiasmo continuó y, fiel a su comportamiento errático, la criptomoneda extendió su avance hasta marcar a inicios de octubre un récord de 126,251.31 dólares.

Leer más: Sheinbaum suspende Mañanera este 5 de febrero por acto constitucional en Querétaro

La corrección posterior, sin embargo, ha sido severa y sostenida, alimentada por un entorno financiero cada vez más cauteloso. En días recientes, el bitcoin ha resentido el deterioro del ánimo inversor en distintos mercados, particularmente en los valores tecnológicos, pero también en segmentos tradicionalmente defensivos como los metales preciosos.

A este escenario se suman factores regulatorios que siguen pesando sobre el sector cripto, especialmente en Estados Unidos, donde la denominada Ley CLARITY, diseñada para establecer un marco normativo más claro para las criptomonedas, permanece estancada en el Senado.

Leer más: El peligroso y ecocida Tren Maya venderá boletos en Europa

La falta de avances legislativos ha generado incertidumbre entre inversionistas institucionales, que esperaban señales más definidas tras el cambio de administración. Analistas del sector advierten que la ausencia de certidumbre regulatoria limita la entrada de nuevos capitales y amplifica los movimientos a la baja.

El comportamiento reciente del bitcoin vuelve a confirmar su naturaleza altamente volátil y dependiente tanto del clima político como del entorno macroeconómico global, alejándolo, al menos por ahora, del discurso que lo posiciona como refugio frente a la inestabilidad financiera.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO