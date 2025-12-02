Bitcoin se desploma 7% y enciende alertas: diciembre arranca con ventas masivas y presión global sobre las criptomonedas

El arranque de diciembre golpeó con fuerza al mercado cripto, que volvió a mostrar su fragilidad frente a un escenario económico global cada vez más volátil. La caída de 7% en Bitcoin —por debajo de los 85 mil dólares durante las primeras operaciones en Nueva York— marcó la pauta de una jornada dominada por ventas aceleradas, expectativas a la baja y una renovada incertidumbre entre traders que ven cómo el impulso alcista de semanas pasadas pierde fuerza de manera abrupta.

El retroceso de Bitcoin ocurre en un mercado que ya venía lastimado por una ola de liquidaciones iniciada en octubre, cuando se perdieron alrededor de 19 mil millones de dólares en apuestas apalancadas justo después de que la criptomoneda llegara a un máximo histórico cercano a los 126 mil dólares. Ese golpe abrió una racha bajista que hizo caer su valor 17% en noviembre, pese a un breve respiro la semana pasada, cuando logró rebasar los 90 mil dólares antes de volver a hundirse este lunes.

La caída no solo arrastró a Bitcoin: Ether se contrajo alrededor de 7% y Solana retrocedió 8%, confirmando que el mercado completo opera bajo una presión vendedora que no encuentra piso. Para analistas, el principal problema no es únicamente el retroceso de precios, sino la falta de nuevos capitales, especialmente en los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos, donde las entradas se mantienen en niveles modestos tras un mes marcado por fuertes retiros.

Ese entorno de debilidad se combina con factores macroeconómicos que contaminan el apetito por activos de riesgo. Los inversionistas reaccionaron a señales de endurecimiento monetario en Japón, donde el Banco Central dio su guiño más claro hacia una subida de tasas, fortaleciendo al yen y presionando a los mercados globales. El aumento de rendimientos japoneses reavivó el temor de una desinversión acelerada del carry trade, un movimiento que históricamente golpea con fuerza a las criptomonedas.

El ecosistema cripto también lidió con el impacto de decisiones corporativas que abonan al nerviosismo del mercado. Strategy, el gigante acumulador de Bitcoin encabezado por Michael Saylor, anunció la creación de una reserva de 1,400 millones de dólares para cubrir dividendos e intereses, un mensaje destinado a calmar dudas sobre la posibilidad de que la firma se viera obligada a vender parte de sus 56 mil millones de dólares en BTC. Sin embargo, declaraciones recientes de su director ejecutivo dejaron abierta la puerta a esa eventualidad si el valor de la empresa cae por debajo de su ratio clave de VNA, lo que añadió combustible a la especulación bajista.

A nivel regulatorio, el fin de semana tampoco ayudó. La rebaja en la evaluación de estabilidad de USDT por parte de S&P Global Ratings —que lo dejó en su calificación más baja— reintrodujo dudas sobre la solidez de la mayor stablecoin del mercado. A ello se sumó la advertencia del Banco Popular de China, que llamó a intensificar la supervisión y coordinación gubernamental contra actividades ilegales relacionadas con monedas virtuales, un recordatorio de que el escrutinio regulatorio sigue siendo uno de los mayores riesgos del sector.

Los traders ya anticipan un mes complicado. Los mercados aguardan datos clave de Estados Unidos que influirán en la ruta de tasas hacia 2026, en un momento en que el presidente Donald Trump aseguró que ya decidió quién será el próximo líder de la Reserva Federal, con la expectativa de que su candidato impulse recortes que alivien la presión económica. Sin embargo, mientras esas definiciones llegan, diciembre arranca con un mensaje contundente: el mercado cripto enfrenta una tormenta que podría no disiparse pronto.

