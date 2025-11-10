Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 10 de Noviembre, 2025
HomeDinero¿Cuándo inicia el Black Friday 2025 en Amazon?
Dinero

¿Cuándo inicia el Black Friday 2025 en Amazon?

Amazon anunció que sus eventos de Black Friday y Cyber Monday 2025 comienzan el 20 de noviembre; se extenderán hasta el 1 de diciembre
Carlos Cisneros
10 noviembre, 2025
0
4
¿Cuándo empieza el Black Friday 2025 en Amazon?

Foto: Edición

Amazon confirmó la fecha de inicio para su esperado Black Friday Week y Cyber Monday de 2025, marcando el calendario a partir del 20 de noviembre. Estos masivos eventos de ahorro se extenderán hasta el 1 de diciembre, liberando millones de ofertas en diversas categorías populares como hogar, electrónica y belleza.

La compañía adelantó que los clientes podrán conseguir descuentos masivos, llegando hasta un 50% de ahorro en ciertos artículos esenciales para la temporada festiva. Este descuento máximo aplica a dispositivos Amazon, árboles de Navidad artificiales, decoración de temporada y productos electrónicos selectos.

El evento arranca específicamente a las 12:01 a.m. PST del 20 de noviembre e incluye descuentos en marcas de renombre como Beats, Nike y BISSELL, con nuevos lanzamientos de ofertas diarias.

¿Cómo puedes aprovechar al máximo las ofertas de Amazon durante el Black Friday?

Para optimizar la experiencia de compra, Amazon ha desplegado a Rufus, un asistente de IA diseñado para ayudar a los clientes a encontrar la oferta ideal y comparar productos rápidamente. Rufus puede ofrecer recomendaciones personalizadas e incluso ejecutar compras automáticamente cuando un producto alcance un descuento del 30% solicitado por el usuario.

Los miembros Prime disfrutan de grandes beneficios logísticos, como el envío gratuito en millones de artículos, incluyendo la entrega en el mismo día o al día siguiente. Amazon ya ofrece la entrega en el mismo día en más de 9,000 ciudades y expandirá estas opciones a miles de comunidades más pequeñas antes de que finalice el año.

¿Qué descuentos específicos traerá el Black Friday en Amazon?

Se anticipa que los ahorros se extiendan hasta un 50% en productos de audio seleccionados de JBL y Canon, y hasta 45% en equipos Bose y hardware de PC de ACER y ASUS

Además, en categorías como belleza y moda, los descuentos llegarán al 50% en marcas premium como Lancôme, GAP y Levi’s.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAmazonBlack Friday 2025
Articulo anterior

Cruza a Tijuana con el cuerpo de su pareja tras asesinarla en ...

Siguiente articulo

En la apertura de la COP30 en Brasil, Lula llama a derrotar ...