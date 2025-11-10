¿Cuándo inicia el Black Friday 2025 en Amazon?

Amazon confirmó la fecha de inicio para su esperado Black Friday Week y Cyber Monday de 2025, marcando el calendario a partir del 20 de noviembre. Estos masivos eventos de ahorro se extenderán hasta el 1 de diciembre, liberando millones de ofertas en diversas categorías populares como hogar, electrónica y belleza.

La compañía adelantó que los clientes podrán conseguir descuentos masivos, llegando hasta un 50% de ahorro en ciertos artículos esenciales para la temporada festiva. Este descuento máximo aplica a dispositivos Amazon, árboles de Navidad artificiales, decoración de temporada y productos electrónicos selectos.

El evento arranca específicamente a las 12:01 a.m. PST del 20 de noviembre e incluye descuentos en marcas de renombre como Beats, Nike y BISSELL, con nuevos lanzamientos de ofertas diarias.

¿Cómo puedes aprovechar al máximo las ofertas de Amazon durante el Black Friday?

Para optimizar la experiencia de compra, Amazon ha desplegado a Rufus, un asistente de IA diseñado para ayudar a los clientes a encontrar la oferta ideal y comparar productos rápidamente. Rufus puede ofrecer recomendaciones personalizadas e incluso ejecutar compras automáticamente cuando un producto alcance un descuento del 30% solicitado por el usuario.

Los miembros Prime disfrutan de grandes beneficios logísticos, como el envío gratuito en millones de artículos, incluyendo la entrega en el mismo día o al día siguiente. Amazon ya ofrece la entrega en el mismo día en más de 9,000 ciudades y expandirá estas opciones a miles de comunidades más pequeñas antes de que finalice el año.

¿Qué descuentos específicos traerá el Black Friday en Amazon?

Se anticipa que los ahorros se extiendan hasta un 50% en productos de audio seleccionados de JBL y Canon, y hasta 45% en equipos Bose y hardware de PC de ACER y ASUS.

Además, en categorías como belleza y moda, los descuentos llegarán al 50% en marcas premium como Lancôme, GAP y Levi’s.