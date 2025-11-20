¿Cuándo empieza el Black Friday 2025 en México? Conoce todas las mega ofertas

Se aproxima una de las jornadas de compras más importantes del calendario global, el Black Friday 2025. Este evento, también denominado “Viernes Negro“, se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre e inaugura cinco días de intensa actividad comercial que se extienden hasta el Ciberlunes.

Tras el gran éxito de El Buen Fin, los consumidores mexicanos tienen una nueva oportunidad para asegurar sus compras de fin de año con grandes ventajas. Durante este breve periodo, se facilita la adquisición de productos y servicios con costos significativamente reducidos y variadas facilidades de pago.

Aunque esta tradición anual nació originalmente en Estados Unidos, ligada a la celebración del Día de Acción de Gracias, ha trascendido fronteras para convertirse en un fenómeno económico mundial. La visibilidad del Black Friday es tan alta que permite a numerosas marcas nacionales e internacionales sumarse con promociones especiales.

¿Quiénes participarán en el Black Friday?

Las tiendas están listas para desplegar su estrategia comercial, atrayendo a millones de compradores tanto en espacios físicos como digitales. Grandes plataformas y comercios minoristas se sumarán al evento, ofreciendo sus mejores ofertas durante los cinco días de descuentos.

Entre las marcas y plataformas que confirmaron su participación y desplegarán descuentos en tiendas físicas y digitales se encuentran:

Mercado Libre

Amazon

Liverpool

Grupo Walmart

Coppel

Adidas

Shein

Temu

AliExpress

Grupo Inditex

Los compradores en México no solo tendrán acceso a ofertas de marcas extranjeras con envío internacional, sino también a las promociones dentro de las sucursales locales. Esta jornada, reconocida como una fecha estratégica para el comercio global, genera miles de ganancias cada año gracias a la fiebre consumista.