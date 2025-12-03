Black Friday rompe esquemas con gasto récord, compras móviles y un boom impulsado por la IA

Explicando la magnitud del fenómeno, el “Black Friday” volvió a mostrar la fuerza del consumo estadounidense al cerrar con un gasto en línea de 11 mil 800 millones de dólares, una cifra que no solo impone récord sino que representa un salto del 9.1% frente al año pasado. El comportamiento confirma que, incluso en un entorno económico volátil, el apetito por las compras digitales sigue creciendo y se consolida como pilar de la temporada navideña.

Profundizando en la intensidad del tráfico digital, Adobe Analytics registró su pico entre las 10:00 y las 14:00 horas, cuando los compradores llegaron a desembolsar 12.5 millones de dólares por minuto, un ritmo que ilustra la concentración y urgencia con la que se realizan las ofertas más agresivas del día. Esta ventana de hiperactividad digital se ha convertido en una constante del comercio electrónico estadounidense.

Justificando el repunte del gasto, las rebajas fueron el catalizador principal, especialmente en categorías donde los descuentos alcanzaron niveles históricos. Sectores como juguetes, electrónica, televisores y ropa ofrecieron reducciones de entre 24% y 30%, empujando a millones de consumidores a adelantar compras navideñas y renovar artículos de alto costo aprovechando su punto mínimo del año.

Detallando los productos estrella, la demanda estalló en la electrónica de entretenimiento, con incrementos desproporcionados en ventas: consolas de videojuegos (1,900%), televisiones (1,740%), auriculares y altavoces (1,700%) y refrigeradores (1,630%). Entre los juguetes más demandados se colocaron LEGO, Nerf, juegos de mesa y cartas Pokémon, mientras que en consolas dominaron la Nintendo Switch 2, la Xbox Series X y la PlayStation 5.

Explicando el cambio de hábitos, este Black Friday confirmó el dominio del teléfono móvil, responsable del 55.2% de las ventas, equivalentes a 6 mil 500 millones de dólares. El formato favoreció compras impulsivas y decisiones veloces, especialmente en categorías con descuentos temporales, reforzando la tendencia de que el smartphone se convirtió en la herramienta primaria de consumo digital en EE.UU.

Profundizando en el peso de las plataformas sociales, el tráfico procedente de redes representó el 3.4% del total, pero con un crecimiento interanual del 54.5%, reflejo de la fuerza del contenido viral, recomendaciones de influencers y dinámicas de compra directa. Las redes sociales dejaron de ser meros escaparates para convertirse en motores medibles de conversión.

Justificando otro salto relevante, la inteligencia artificial emergió como el nuevo jugador decisivo al aumentar en 805% el tráfico dirigido a minoristas. Los consumidores usaron herramientas de IA para buscar ofertas, comparar precios y filtrar productos —desde videojuegos hasta cuidado personal—, y quienes llegaron a un sitio por esta vía tuvieron 38% más probabilidades de comprar, un indicador que redefine la estrategia del comercio digital.

Contextualizando el fin de semana de consumo completo, Adobe prevé que el gasto no se detenga: los estadounidenses desembolsaron 6 mil 400 millones durante el Día de Acción de Gracias y se espera que sumen otros 5 mil 500 millones hoy y 5 mil 900 millones mañana, perfilando uno de los fines de semana comerciales más lucrativos de la historia reciente.

