BLACKPINK celebra 9 años de carrera: historia, logros y futuro del grupo K-pop

Con millones de fanáticos alrededor del mundo y una presencia imponente en la música, la moda y la cultura digital, BLACKPINK celebra este 8 de agosto su noveno aniversario desde su debut oficial en 2016, consolidándose como uno de los grupos femeninos más exitosos e influyentes en la historia del K-pop.

Formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, el cuarteto debutó bajo el sello de YG Entertainment con los temas “Boombayah” y “Whistle”, que de inmediato arrasaron en las listas de Corea del Sur y otros países asiáticos. Sin embargo, lo que en un inicio parecía una fórmula más de la industria coreana, pronto se convirtió en un fenómeno global sin precedentes.

En apenas unos años, BLACKPINK logró lo que pocos grupos surcoreanos habían alcanzado hasta entonces: conquistar mercados como Estados Unidos, Europa y América Latina, liderar listas internacionales, acumular miles de millones de reproducciones en YouTube y Spotify, y agotar entradas en estadios a lo largo del planeta.

Su éxito comercial se consolidó con canciones como “Ddu-Du Ddu-Du” (2018), “Kill This Love” (2019), “How You Like That” (2020), y el álbum “The Album”, que se posicionó en el top de Billboard 200. En 2022, lanzaron su segundo álbum de estudio, “Born Pink”, que las llevó a una gira mundial récord en recaudación para un grupo femenino: el Born Pink World Tour, con más de 1.8 millones de asistentes.

Además de su música, BLACKPINK se ha convertido en un ícono de la moda internacional. Las cuatro integrantes han sido elegidas como embajadoras globales por casas de lujo como Chanel (Jennie), Dior (Jisoo), Celine (Lisa) y Saint Laurent (Rosé), y su presencia es constante en las principales semanas de la moda de París, Milán y Nueva York.

Renovación de contrato y proyectos individuales

A finales de 2023, YG Entertainment confirmó que las integrantes renovaron su contrato como grupo, garantizando su permanencia como BLACKPINK, aunque cada una decidió gestionar sus carreras individuales con agencias distintas.

Desde entonces, las miembros han profundizado en sus proyectos personales:

Jisoo debutó como actriz en dramas coreanos y películas internacionales.

Jennie lanzó su propio sello discográfico y participó en producciones audiovisuales, incluyendo su papel en The Idol de HBO.

Rosé ha trabajado en nueva música solista y proyectos filantrópicos.

Lisa rompió récords como solista con “LALISA” y prepara una nueva etapa en la música anglosajona.

Aunque sus caminos individuales avanzan, el grupo mantiene su actividad conjunta y recientemente YG ha dejado entrever que un nuevo proyecto grupal podría ver la luz en 2026, año que marcaría su décimo aniversario.

El impacto cultural de BLACKPINK

BLACKPINK no solo representa un éxito comercial, sino también un cambio en la percepción global del K-pop. Su propuesta visual, poderosa estética y mensajes de empoderamiento femenino han sido clave para abrir nuevas audiencias en Occidente, especialmente entre mujeres jóvenes.

Además, su presencia digital es imponente:

Primer grupo femenino de K-pop en actuar en Coachella (2019) y encabezarlo (2023).

Grupo con más suscriptores en YouTube en todo el mundo .

Reconocidas por la ONU y otras organizaciones por su influencia positiva en temas como sostenibilidad y educación.

Los fanáticos, conocidos como BLINKs, celebran esta fecha con campañas en redes sociales, proyectos artísticos y donaciones benéficas en nombre del grupo. Hashtags como #9YearsWithBLACKPINK, #BLACKPINK9thAnniversary y #ForeverWithBLACKPINK han sido tendencia global durante toda la semana.