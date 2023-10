Xóchitl Gálvez confirma blindaje militar en su gira por Jalisco y Nayarit

Xóchitl Gálvez Ruiz, la virtual candidata presidencial del “Frente Amplio por México” para las elecciones de 2024, anunció que contará con la protección de una escolta militar proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La noticia se dio a conocer después de una reunión con mujeres empresarias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Gálvez Ruiz detalló que se le ha asignado un equipo de 12 elementos que se dividirá en diferentes turnos y días laborales para garantizar su seguridad. Además de la protección gubernamental habitual proporcionada a los candidatos presidenciales, la candidata viajará en camionetas blindadas en sus desplazamientos.

El motivo principal para la adopción de esta escolta se relaciona con su próximo viaje por tierra, que abarcará el trayecto nocturno desde Guadalajara, Jalisco, hasta Tepic, Nayarit. La candidata enfatizó la necesidad de ser responsables y tomar medidas para salvaguardar su integridad.

Xóchitl Gálvez afirmó:

“Son 12 personas en total y un escolta. No estamos hablando de un aparato impresionante”.

También descartó la posibilidad de que los escoltas de la Sedena se conviertan en espías de su futura campaña presidencial y expresó que no le preocupa que escuchen sus conversaciones privadas, ya que no tiene nada que ocultar ni ha cometido actos indebidos.

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez aceptan protección de Ejército

La candidata, senadora del PAN, consideró que ya es objeto de espionaje telefónico y no planea cambiar su línea telefónica, que ha estado utilizando durante varios años de forma regular. Expresó:

“Ya me espían, no es que tema (ser vigilada). Yo creo que ya estoy siendo espiada todos los días. Mi celular ya seguramente, ni siquiera lo cambio porque no tiene caso; van a agarrar el nuevo celular”.