Miércoles 7 de Enero, 2026
Los Cabos

Bloqueo en el Cerro de “La Z” genera preocupación sobre posibles proyectos

Vecinos denuncian acceso bloqueado en el Cerro de “La Z” en Cabo San Lucas; Desarrollo Urbano aclara que no hay proyectos autorizados.
7 enero, 2026
Cerro de "La Z"

Foto: Luis Castrejón

Ciudadanos que realizan actividades de senderismo en el Cerro de “La Z” denunciaron a través de redes sociales que el acceso al cerro estaba bloqueado con rejas, lo que generó preocupación sobre la posible realización de algún proyecto de construcción en la zona.

Roberto Flores Rivera, director general de Desarrollo Urbano de Los Cabos, afirmó que hasta el momento la dependencia no tiene conocimiento de ningún proyecto autorizado, pero destacó que toda construcción debe realizarse con apego a la ley y respetando en todo momento el Plan de Desarrollo Urbano (PDU).

“Sobre este posible proyecto, nosotros como Ayuntamiento de Los Cabos no hemos autorizado ninguna obra en esa zona. Si bien no se descarta que pueda haber algún proyecto, no existe acercamiento con algún desarrollador para intervenir esta área.”

LEE MÁS: "Camina Cabo": impulsan zonas peatonales en el centro de Cabo San Lucas

En relación con los accesos bloqueados, el funcionario indicó que hasta ahora no se han recibido denuncias formales sobre estos hechos. El Ayuntamiento de Los Cabos reiteró que se mantendrá vigilante ante cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en el Cerro de “La Z”, reforzando el compromiso con la transparencia y la regulación urbana en la ciudad.

