Bloqueo en el Cerro de “La Z” genera preocupación sobre posibles proyectos

Ciudadanos que realizan actividades de senderismo en el Cerro de “La Z” denunciaron a través de redes sociales que el acceso al cerro estaba bloqueado con rejas, lo que generó preocupación sobre la posible realización de algún proyecto de construcción en la zona.

Roberto Flores Rivera, director general de Desarrollo Urbano de Los Cabos, afirmó que hasta el momento la dependencia no tiene conocimiento de ningún proyecto autorizado, pero destacó que toda construcción debe realizarse con apego a la ley y respetando en todo momento el Plan de Desarrollo Urbano (PDU).

“Sobre este posible proyecto, nosotros como Ayuntamiento de Los Cabos no hemos autorizado ninguna obra en esa zona. Si bien no se descarta que pueda haber algún proyecto, no existe acercamiento con algún desarrollador para intervenir esta área.”

En relación con los accesos bloqueados, el funcionario indicó que hasta ahora no se han recibido denuncias formales sobre estos hechos. El Ayuntamiento de Los Cabos reiteró que se mantendrá vigilante ante cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en el Cerro de “La Z”, reforzando el compromiso con la transparencia y la regulación urbana en la ciudad.

