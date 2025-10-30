Agricultores bloquean carretera en protesta por abandono del gobierno y falta de apoyo

Un grupo de agricultores realizó este miércoles un bloqueo carretero en señal de protesta por lo que califican como un abandono del gobierno ante la grave crisis que enfrentan por la sequía, los bajos precios del campo y la falta de apoyos oficiales.

Los productores, provenientes de distintas comunidades rurales, cerraron parcialmente el paso vehicular en el kilómetro [especificar] de la carretera [nombre o número], afectando la circulación durante varias horas. Portaban pancartas en las que exigían soluciones concretas y denunciaban el olvido institucional hacia el sector agrícola.

“Llevamos meses sin recibir ayuda, sin fertilizantes ni apoyo técnico. Nos sentimos completamente abandonados”, expresó uno de los manifestantes, quien aseguró que muchos productores se encuentran al borde de la quiebra.

Los campesinos señalaron que las pérdidas económicas por la falta de lluvias y la ausencia de subsidios han sido “devastadoras”, y que el campo se encuentra en una situación crítica. “El gobierno prometió programas de rescate, pero no ha cumplido. Ya no podemos esperar más”, añadieron.

La protesta se desarrolló de manera pacífica, aunque con tensión ante la llegada de elementos de la Guardia Nacional, quienes dialogaron con los líderes del movimiento para liberar parcialmente la vialidad.

Autoridades estatales informaron que se establecerá una mesa de diálogo con los representantes del sector agrícola en las próximas horas, con el objetivo de buscar acuerdos que permitan atender las principales demandas. Sin embargo, los agricultores advirtieron que mantendrán las movilizaciones si no obtienen respuestas concretas.

La situación en el campo refleja una crisis estructural que, según organizaciones rurales, se ha profundizado en los últimos años por la falta de inversión pública, los recortes presupuestales y la escasa atención a las comunidades productoras.

“No queremos dádivas, queremos condiciones para trabajar y producir”, enfatizó otro de los participantes, quien aseguró que el bloqueo es solo “el inicio” de una serie de acciones para visibilizar el abandono del campo mexicano.