Bloqueo de la principal avenida de Puerto Vallarta continuará toda la noche

El bloqueo en Puerto Vallarta continuará durante toda la noche, luego de que manifestantes decidieran acampar sobre el bulevar Francisco Medina Ascencio, en su cruce con Prisciliano Sánchez. La manifestación mantiene paralizada una de las principales arterias de Puerto Vallarta, generando amplias afectaciones a la movilidad y a miles de turistas.

Desde la tarde, cerca de un centenar de personas vinculadas al caso de Clarisa optaron por no retirar el bloqueo, pese a que había trascendido la posibilidad de liberar la vialidad por la noche. En su lugar, los inconformes instalaron casas de campaña para acampar, recibieron cobijas, café y alimentos, y confirmaron que permanecerán en el punto hasta nuevo aviso.

Los manifestantes señalaron que su inconformidad se debe a la falta de atención de las autoridades municipales, ya que durante toda la jornada no se presentó ningún funcionario. Indicaron que el bloqueo se mantendrá hasta que reciban respuesta directa del alcalde, y advirtieron que, de no haber diálogo, acudirán a la sesión de Ayuntamiento programada para el sábado.

El origen de la manifestación está relacionado con el accidente vial en el que perdió la vida Clarisa, ocurrido el pasado 12 de enero. La prolongación del bloqueo en Puerto Vallarta ha generado complicaciones para traslados aeroportuarios, cruceros y servicios terrestres, afectando de manera directa a los turistas que arribaron para el primer puente vacacional del año.

