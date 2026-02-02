Bloqueo en Autopista del Sol frena regreso de turistas; exigen retiro de autodefensas en Guerrero

La circulación en la carretera México-Acapulco se vio severamente interrumpida este lunes debido a un bloqueo total realizado por un grupo de manifestantes a la altura del kilómetro 22. La movilización, que inició en las primeras horas del día, ha generado un cuello de botella que se extiende por varios kilómetros de la autopista, afectando tanto a vehículos particulares como a unidades de carga pesada y autobuses de pasajeros.

Los manifestantes, habitantes de comunidades cercanas, exigen atención a demandas relacionadas con programas sociales y servicios básicos. Este bloqueo ha provocado que el flujo vehicular hacia el puerto de Acapulco y en dirección a la Ciudad de México sea nulo, obligando a las autoridades de la Guardia Nacional a realizar cortes a la circulación y recomendar rutas alternas que se encuentran saturadas.

Representantes de la Secretaría de Gobernación estatal se trasladaron al lugar intentando establecer una mesa de diálogo para liberar la autopista. Sin embargo, los inconformes han advertido que el bloqueo se mantendrá de forma indefinida hasta obtener un compromiso firmado por las autoridades competentes, mientras la temperatura y la desesperación de los automovilistas aumentan.

La carretera México-Acapulco es uno de los puntos con mayor incidencia de cierres viales en el país. Durante el último año, las protestas en esta arteria han incrementado un 15% según datos de seguridad vial, debido a su importancia estratégica para el comercio y el turismo. Este nuevo bloqueo ocurre en un periodo de alta afluencia, lo que complica la logística de suministros hacia el puerto.

Estadísticas de la Guardia Nacional Carreteras indican que los tramos cercanos a Chilpancingo y la salida hacia Acapulco son los más vulnerables a este tipo de acciones. El uso de la Autopista del Sol como vía alterna suele ser la recomendación oficial, aunque el costo de las casetas y la saturación de las mismas tras un cierre en la vía federal representa un obstáculo adicional para los usuarios afectados.

Se recomienda a quienes tengan planeado transitar por la autopista México-Acapulco verificar el estado de la vía a través de canales oficiales y considerar la postergación de sus viajes hasta que las autoridades logren el desalojo o la liberación parcial de los carriles afectados por la protesta.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/