Familiares de transportistas desparecidos realizan bloqueo carretero en Colima

Este lunes, un grupo de familiares de operadores de transporte de carga en Colima se manifestó mediante un bloqueo carretero en la vía federal Guadalajara–Manzanillo. La protesta, situada en el municipio de Tecomán, tuvo como objetivo principal exigir a las autoridades estatales avances concretos en las investigaciones por las desapariciones de los hermanos Ernesto y Samael N, así como de Omar Eliseo N, de quienes no se tiene rastro tras realizar labores de logística en la zona.

La movilización comenzó alrededor de las 8:30 horas, cuando los allegados de los choferes impidieron el tránsito hacia el puerto de Manzanillo. Durante el acto, los manifestantes advirtieron sobre la creciente inseguridad que enfrentan los transportistas en las rutas de Colima, sugiriendo que el número de víctimas podría ser mayor al reportado oficialmente y señalando el temor de que los operadores sean víctimas de reclutamiento forzado por grupos delictivos.

Tras casi tres horas de tensión y diálogo con funcionarios estatales, el bloqueo carretero fue levantado cerca de las 11:00 horas. Al lugar acudieron representantes de la Secretaría General de Gobierno y el Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas, Héctor Peña, quienes establecieron una mesa de trabajo para revisar puntualmente cada expediente y dar seguimiento a la búsqueda de Ernesto y Samael N y Omar Eliseo N.

Las desapariciones de los operadores han generado un clima de incertidumbre en el sector transporte. Los hermanos Ernesto y Samael N fueron vistos por última vez el pasado 6 de enero, mientras que el paradero de Omar Eliseo N es desconocido desde el 14 de enero, tras haber sido ubicado por última vez en las inmediaciones de un patio de maniobras en el municipio de Manzanillo.

La madre de Omar Eliseo N, Rocío N, expresó que su hijo cumplía 12 días desaparecido y que fue visto por última vez afuera de las instalaciones de Moregar. Asimismo, manifestó que la prioridad absoluta de las familias es el retorno de sus seres queridos con vida y no la captura de los responsables, destacando que la falta de información por parte de la fiscalía ha profundizado la angustia de los parientes en Tecomán.

Esta protesta en la carretera Guadalajara–Manzanillo pone de relieve las constantes denuncias de los gremios de transportistas sobre los riesgos en las carreteras de Colima. A pesar de que la vialidad fue liberada bajo la promesa de resultados por parte del Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas, los colectivos advirtieron que se mantendrán vigilantes ante cualquier omisión en el proceso de localización de los choferes.

