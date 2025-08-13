Bloqueo de transportadoras turísticas colapsa accesos al Aeropuerto de Los Cabos

Transportadoras turísticas privadas realizan un bloqueo en la entrada principal del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, lo que dificulta el acceso de pasajeros a la terminal.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el aeropuerto emitió una alerta a los usuarios:

“Debido a un bloqueo por transportadoras en el acceso a la terminal, les sugerimos salir con suficiente anticipación para su llegada al aeropuerto. Su seguridad es nuestra prioridad.”

Se recomienda a los pasajeros utilizar el libramiento de cuota como vía alterna para evitar retrasos en su llegada a la terminal aérea. El conflicto permanece activo y se espera que, en las próximas horas, se actualice la información sobre la situación.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

