Miércoles 13 de Agosto, 2025
Los Cabos

Bloqueo de transportadoras turísticas colapsa accesos al Aeropuerto de Los Cabos

Conductores de transporte turístico privado cerraron la entrada principal al aeropuerto, obligando a los pasajeros a buscar rutas alternas como el libramiento de cuota para llegar a tiempo a sus vuelos.
Daniela Lara
13 agosto, 2025
“Debido a un bloqueo por transportadoras en el acceso a la terminal, les sugerimos salir con suficiente anticipación para su llegada al aeropuerto. Su seguridad es nuestra prioridad.”

IMG: Redes sociales

Transportadoras turísticas privadas realizan un bloqueo en la entrada principal del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, lo que dificulta el acceso de pasajeros a la terminal.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el aeropuerto emitió una alerta a los usuarios:

“Debido a un bloqueo por transportadoras en el acceso a la terminal, les sugerimos salir con suficiente anticipación para su llegada al aeropuerto. Su seguridad es nuestra prioridad.”

Se recomienda a los pasajeros utilizar el libramiento de cuota como vía alterna para evitar retrasos en su llegada a la terminal aérea. El conflicto permanece activo y se espera que, en las próximas horas, se actualice la información sobre la situación.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

