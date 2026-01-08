Bloqueos paralizan rutas claves en Bolivia y elevan tensión entre sindicatos y gobierno

Bloqueos en al menos 30 puntos carreteros mantuvieron aislada la ciudad de La Paz del resto de Bolivia. Los manifestantes intentaron hacer presión social en rechazo a las medidas económicas impulsadas por el gobierno del presidente, Rodrigo Paz Pereira.

Los bloqueos fueron protagonizados por sindicatos urbanos y rurales, maestros públicos, juntas vecinales y organizaciones indígenas, agrupados en gran parte bajo la Central Obrera Boliviana (COB). Estos sectores exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503, norma que elimina subsidios a carburantes, congela salarios de funcionarios públicos y abre la economía a inversión extranjera, según dirigentes sociales.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que las reformas buscan “reconducir” la economía tras décadas de políticas anteriores, pero reconoció que el Ejecutivo ha enfrentado resistencia sindical que ha elevado el número de bloqueos en los últimos días

Los bloqueos han generado retenciones de cientos de vehículos en carreteras principales y pérdidas económicas para sectores productivos, que advierten de desabastecimiento de alimentos y medicinas si persiste el cierre de rutas. La paralización de accesos interdepartamentales afecta las exportaciones desde Santa Cruz, considerado motor agroindustrial de Bolivia.

En varias terminales de autobuses, autoridades suspendieron salidas hacia La Paz y otros destinos debido a la falta de transitabilidad, mientras productores alertan sobre las cadenas de suministro rotas y consecuencias inflacionarias.

Diálogo y próximas decisiones

El Gobierno y la COB mantienen canales de diálogo abiertos, pero el número de bloqueos aumentó antes de la reanudación de conversaciones, reflejando la complejidad de las negociaciones. La dirigencia sindical ha planteado revisar o rechazar los artículos del decreto que consideran más perjudiciales para trabajadores y economías locales.

El paro indefinido, impulsado desde el martes 6 de enero, muestra la fuerza de los sectores sociales organizados en Bolivia y pone a prueba la capacidad de las autoridades para contener el malestar sin escalar la confrontación. El desenlace de estas discusiones determinará si los bloqueos se mantienen o se levantan en los próximos días.

