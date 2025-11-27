Bloqueos carreteros siguen activos; urge modernizar casetas y rutas de tránsito

En varias regiones del país, principalmente por movilizaciones de transportistas y agricultores, continúan los bloqueos y cierres parciales o totales en carreteras federales y autopistas.

Según reportes oficiales, los bloqueos afectan rutas clave como la autopista México–Guadalajara, la México–Querétaro, la Culiacán–Mazatlán, además de tramos dentro de estados como Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua y otros.

Las demandas que motivan estas acciones son variadas: desde mejores precios para el maíz, condiciones más seguras para el transporte, hasta protesta por inseguridad vial y denuncias de extorsión en carreteras.

LEER MÁS: ¿Cuántas islas tiene realmente Baja California Sur? Esto es lo que debes saber y cuáles puedes visitar

El impacto de estos cierres afecta a miles de ciudadanos y movilidades esenciales. Comerciantes, empresas de transporte y viajeros han reportado pérdidas millonarias y graves retrasos.

En respuesta a la crisis de movilidad, se analiza la posibilidad de actualizar las casetas de cobro y reforzar los mecanismos de control vehicular y de tránsito, con el objetivo de garantizar el libre tránsito y evitar que futuras movilizaciones paralicen el paso. Las autoridades federales y locales están evaluando medidas que impliquen mayor vigilancia, protocolos de desvío y rutas alternas.

LEER MÁS: Perú busca modificar criterios de asilo en la OEA tras el caso Betssy Chávez

El llamado es claro: mientras persistan las protestas y los bloqueos, las autoridades demandan soluciones estructurales para fortalecer la infraestructura vial y las condiciones de seguridad, especialmente en las rutas de carga y transporte de mercancías que conectan al país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO