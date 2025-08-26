Bloqueos en Escuinapa generan blindaje de seguridad en Nayarit

La mañana de este lunes se registraron Bloqueos en accesos carreteros de Escuinapa, en los límites de Sinaloa y Nayarit. Ante la situación, el Gobierno de Nayarit, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), implementó un blindaje en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con el fin de resguardar la seguridad en la Autopista y la carretera libre.

De acuerdo con reportes ciudadanos, los hechos iniciaron alrededor de las 10:00 horas, cuando unidades de carga incendiadas fueron colocadas sobre distintos tramos carreteros. También se reportaron detonaciones de arma de fuego en la zona, lo que provocó que decenas de automovilistas quedaran varados.

Uno de los sucesos más delicados ocurrió con pasajeros de un autobús que se desplazaba de sur a norte. Los viajeros fueron obligados a descender por presuntos hombres armados que se transportaban en motocicletas, quienes prohibieron el uso de teléfonos celulares.

Blindaje de Nayarit tras bloqueos en Escuinapa

La SSPC de Nayarit informó que el blindaje de seguridad se concentra en la franja limítrofe con Sinaloa, reforzado con presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. El operativo contempla recorridos constantes, supervisión de puntos estratégicos y vigilancia en los tramos donde se reportaron los cierres.

Los Bloqueos fueron localizados en al menos tres puntos clave: la carretera libre Escuinapa-Mazatlán, la Autopista Mazatlán-Tepic y la carretera estatal Escuinapa-Teacapán, en la comunidad de Celaya.

Adicionalmente, se reportaron detonaciones en las inmediaciones de la presa Agustina Ramírez “El Peñón” y posteriormente en la colonia Juárez, cercana a las vías del tren. Estas acciones provocaron que trabajadores agrícolas suspendieran actividades y que varias familias permanecieran resguardadas en sus viviendas.

La SSPC reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar traslados en las zonas afectadas hasta nuevo aviso. La Guardia Nacional, por su parte, confirmó cierres en el kilómetro 179+800 de la Autopista Tepic-Villa Unión y en el 190+000 de la carretera Tepic-Mazatlán.