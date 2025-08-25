Bloqueos paralizan accesos a Escuinapa, Sinaloa (Video)

La mañana de este lunes se registraron bloqueos en distintos puntos carreteros de Escuinapa, en el estado de Nayarit, lo que provocó el cierre de la circulación en la Carretera libre, la Autopista Mazatlán-Tepic y la vía estatal Escuinapa-Teacapán.

De acuerdo con reportes ciudadanos, los hechos comenzaron alrededor de las 10:00 horas, cuando aparecieron unidades de carga incendiadas que interrumpieron el paso en rutas federales y estatales. Testimonios indicaron también que se escucharon detonaciones de arma de fuego en diversos sectores, mientras decenas de vehículos permanecieron varados.

Uno de los incidentes más graves ocurrió con pasajeros de un autobús que transitaba de sur a norte. Los viajeros fueron obligados a descender por presuntos hombres armados que se desplazaban en motocicletas. Testigos señalaron que se les prohibió utilizar celulares o grabar lo sucedido.

Bloqueos afectan Carreteras libres

y Autopista

La información preliminar señaló que los bloqueos se extendieron en al menos tres puntos estratégicos: sobre la Carretera libre Escuinapa-Mazatlán, en la Autopista Mazatlán-Tepic y en el entronque hacia Escuinapa. También se documentaron cierres en la carretera estatal Escuinapa-Teacapán, a la altura de la comunidad de Celaya.

Además, se reportaron detonaciones en la zona de la presa Agustina Ramírez, conocida como “El Peñón”, y posteriormente, hacia las 11:00 horas, en la colonia Juárez, cerca de las vías del tren.

El ambiente generó que numerosas familias se resguardaran en sus viviendas. Trabajadores de empaques agrícolas suspendieron actividades, buscando reducir riesgos ante la situación.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit (SSPE) confirmó los hechos mediante un comunicado, en el que exhortó a la población a evitar desplazamientos en las zonas afectadas. La dependencia detalló que los cierres fueron generados con vehículos de carga despojados e incendiados.

En coordinación con la Guardia Nacional, la SSPE informó sobre operativos de seguridad en los tramos carreteros. La corporación federal señaló el cierre en el kilómetro 179+800 de la Autopista Tepic-Villa Unión y en el 190+000 de la carretera Tepic-Mazatlán.