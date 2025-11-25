Bloqueos y protestas paralizan carreteras del país este lunes (imágenes)

Diversos bloqueos carreteros protagonizados por transportistas y campesinos se registraron este lunes en al menos 20 entidades del país, como parte de una jornada nacional de manifestaciones para exigir mayor seguridad y precios justos para su trabajo.

Las movilizaciones afectaron rutas estratégicas y carreteras federales, generando afectaciones en puntos clave de Edomex, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Jalisco.

En el Edomex, los transportistas anunciaron desde temprano un bloqueo en la autopista México–Querétaro, mientras otros grupos mantuvieron más de siete horas de cierre parcial en la carretera México–Toluca, donde campesinos y operadores insistieron en continuar la protesta. En Querétaro, los cierres fueron intermitentes en la caseta de Palmillas, afectando de forma periódica el flujo hacia el norte del país.

En Guanajuato, los campesinos bloquearon la carretera federal Irapuato–Salamanca para manifestar su rechazo a la Ley de Aguas Nacionales y al acueducto de la presa Solís. También cerraron la carretera federal 57 a la altura de San Luis de la Paz, una de las vías más transitadas del Bajío. En Michoacán, productores retomaron los cierres en casetas y tramos carreteros, replicando acciones realizadas semanas atrás.

En Tlaxcala, agricultores cerraron carreteras en cuatro puntos distintos de la entidad, mientras que en Zacatecas grupos rurales bloquearon la caseta y oficinas federales en demanda de atención directa. En Guerrero, campesinos tomaron la caseta de Palo Blanco y exigieron diálogo inmediato con la presidenta, afirmó uno de los voceros al señalar que buscaban “una respuesta concreta a sus demandas”, según indicó en tercera persona.

El panorama fue similar en Tamaulipas, donde se reportaron múltiples bloqueos encabezados por productores locales, cerrando rutas clave que conectan al estado con el norte y centro del país. En Coahuila, las autoridades informaron de un bloqueo parcial en la carretera Monclova–Saltillo, así como en el libramiento Allende–Nava, como parte de una marcha pacífica.

En Sinaloa, productores tomaron por completo diversas casetas, afectando el tránsito de largo recorrido en la región noroeste. En Sonora, agricultores cerraron la garita de Nogales, mientras que en Chihuahua los manifestantes tomaron la aduana de Ciudad Juárez, generando retrasos en el cruce fronterizo. En Jalisco, se confirmó el cierre de la autopista Colima–Guadalajara en el kilómetro 86, a la altura de Ciudad Guzmán, así como afectaciones en la México–Guadalajara.

Además de las anteriores, se presentaron bloqueos en carreteras de Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Aguascalientes, Durango.

Las autoridades estatales y federales informaron que permanecen en diálogo con los grupos movilizados para evitar una ampliación de los bloqueos, aunque advirtieron que las manifestaciones podrían continuar si no se alcanzan acuerdos en las próximas horas.