Fiturca advierte que bloqueos en aeropuerto afectan imagen de Los Cabos y meses de promoción turística

El reciente bloqueo en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, realizado por permisionarios federales agrupados en el Frente de Transportadoras Turísticas de Baja California Sur, ha generado preocupación en el sector turístico debido al posible impacto negativo en la imagen del destino frente a turistas internacionales y socios comerciales.

En este contexto, Rodrigo Esponda Cascajares, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), calificó estas acciones como “desafortunadas”, ya que comprometen los esfuerzos de promoción realizados durante meses y perjudican a miles de personas que dependen del turismo.

“El bloqueo en el aeropuerto es muy desafortunado. Nosotros trabajamos arduamente para atraer a un visitante que deja una importante derrama económica. Conseguir ese tipo de visitante requiere meses de trabajo estratégico que se pueden perder por este tipo de acciones”, explicó.

📉 Impacto en la imagen y economía turística

Aunque Fiturca no cuenta aún con cifras exactas sobre turistas afectados o comentarios negativos derivados del incidente, Esponda advirtió que este tipo de situaciones genera un efecto multiplicador de mala imagen, afectando tanto la reputación del destino como la economía local.

“Cuando un turista se va con una mala impresión, el daño puede ser irreversible. Tiramos a la basura meses de esfuerzo, no solo de Fiturca como organismo promotor, sino de todas las personas que trabajan día a día en la industria: quienes cocinan, limpian, atienden y dan lo mejor de sí para brindar una experiencia memorable”, añadió.

🚫 Transportistas mantienen postura contra SISTPC

El Frente de Transportadoras Turísticas de Baja California Sur manifestó su rechazo al Sistema Estatal de Transporte Privado y Comercial (SISTPC). Afirmaron que, de no llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado, continuarán los bloqueos, una situación que podría seguir afectando la percepción del destino a nivel nacional e internacional.

