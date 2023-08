“Blue Beetle”: Sorprenden las críticas y aumentan expectativas

La trama gira en torno a Jaime Reyes, un joven que se transforma en el icónico superhéroe “Blue Beetle”, y ya ha cosechado elogios por su enfoque refrescante y su exploración de las relaciones familiares en medio de un género saturado de efectos especiales y sagas conectadas.

Con su debut programado para el 17 de agosto, “Blue Beetle” ya ha dejado una impresión en los críticos. Las primeras 41 reseñas de expertos en Rotten Tomatoes han otorgado a la película una sólida calificación de debut del 88%, colocándola en la categoría de “Fresco”. Este puntaje prometedor ofrece un vistazo emocionante a lo que está por venir en su lanzamiento oficial.

The first reviews are in for #BlueBeetle – currently it’s Fresh at 88% on the Tomatometer, with 40 reviews: https://t.co/GtxaodTYwS pic.twitter.com/PMPNoVsxKv

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 16, 2023