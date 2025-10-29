Blue Demon Jr en terapia intensiva tras accidente automovilístico

El legendario luchador mexicano Blue Demon Jr se encuentra en terapia intensiva tras sufrir un percance automovilístico durante la madrugada del lunes, de acuerdo con un comunicado emitido por su familia y su equipo de trabajo. El parte médico señala que, aunque se mantiene estable y fuera de peligro, continúa bajo estricta observación médica.

Según el informe difundido en redes sociales oficiales, el gladiador recibe atención especializada para garantizar su pronta recuperación. Su círculo cercano pidió a los medios de comunicación y al público respeto a la privacidad del ídolo mientras se lleva a cabo el proceso de recuperación.

El comunicado agradece las muestras de apoyo recibidas de parte de fanáticos, colegas y personalidades del mundo de la lucha libre, quienes han expresado su solidaridad y cariño hacia el deportista. La familia confirmó que cualquier actualización sobre su estado de salud será compartida únicamente por canales oficiales o, en su momento, por el propio Blue Demon Jr.

El luchador, heredero del mítico Blue Demon, ha sido considerado durante décadas una de las figuras más importantes de la lucha libre mexicana contemporánea. Nacido en Monterrey, Nuevo León, siguió el legado de su padre, uno de los grandes rivales y después aliado de El Santo, consolidando así una de las dinastías más emblemáticas del cuadrilátero.

Desde su debut en los años noventa, Blue Demon Jr se consolidó como un referente del deporte, defendiendo con orgullo la histórica máscara azul tanto en México como en escenarios internacionales. Además de su exitosa carrera sobre el ring, ha participado en producciones televisivas y cinematográficas, manteniendo viva la imagen del icónico personaje.

A lo largo de su trayectoria, el gladiador ha cosechado múltiples triunfos, entre ellos el Campeonato Mundial de Peso Completo de la NWA, siendo el primer mexicano en conquistar dicho título. Su carrera lo ha posicionado como embajador de la lucha libre mexicana ante el mundo.

Las autoridades médicas informaron que permanecerá en terapia intensiva hasta que los especialistas determinen que su evolución es favorable. Mientras tanto, su equipo se comprometió a mantener informados a los seguidores sobre el avance de su recuperación.