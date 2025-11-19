Auditan distintivo Blue Flag en La Playa de San José del Cabo

La Coordinación Municipal de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Los Cabos realizó la auditoría del distintivo Blue Flag en La Playa, en San José del Cabo, como parte del programa permanente de revisión de los estándares de calidad instruido por el presidente municipal Christian Agúndez.

Durante la jornada se verificó el cumplimiento de criterios ambientales, de seguridad, educación y gestión, elementos esenciales para mantener vigente la certificación Blue Flag.

El equipo de Blue Flag México revisó transectos para detectar microplásticos, colillas y fragmentos de vidrio, aplicando el Beach Litter Measuring System, herramienta internacional que califica el nivel de limpieza de la arena de la A a la D.

El coordinador municipal de Zofemat, Rafael Guillermo Álvarez Munguía, supervisó estas labores en representación del XV Ayuntamiento de Los Cabos, que refrenda su compromiso con la protección del litoral y la mejora continua de los servicios públicos.