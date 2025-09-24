El distintivo Blue Flag impulsa la mejora de servicios en playas de Los Cabos

Tres playas del municipio de Los Cabos han sido recientemente certificadas con el distintivo Blue Flag 2024, un reconocimiento internacional que evalúa el cumplimiento de estándares en calidad del agua, educación ambiental, seguridad, servicios y gestión ambiental.

Las playas que se incorporan a esta lista son:

Playa Corazón , en la zona de Playa Médano

Playa Paraíso Leoneros

Playa La Playa

De acuerdo con René Davis, coordinador municipal de Educación Ambiental de ZOFEMAT Los Cabos, el distintivo Blue Flag representa un mecanismo de mejora continua en los servicios que se ofrecen en las playas certificadas, ya que se implementan criterios técnicos y de sostenibilidad ambiental.

“El distintivo Blue Flag ayuda a mejorar los servicios de las playas. Evalúa cuatro rubros importantes: educación ambiental, seguridad y servicios, calidad del agua y gestión ambiental. En el caso de la educación ambiental, se promueve la concientización entre la comunidad”, explicó.

Control de residuos y acceso regulado

Uno de los aspectos clave del programa es la regulación de factores externos que afectan la calidad del entorno, como los residuos sólidos y el acceso de mascotas.

“Se cuida la calidad de las playas para evitar el exceso de residuos. La certificación Blue Flag regula todos los agentes externos, incluyendo la entrada de mascotas. Solo se permite el acceso a animales de asistencia, como perros guía o aquellos destinados al apoyo emocional”, detalló Davis.

El funcionario aclaró que estas medidas no tienen como objetivo limitar el acceso a los visitantes, sino establecer criterios que preserven el valor ambiental de las playas públicas del municipio.

Educación ambiental en Los Cabos

Otro de los aspectos que evalúa la Foundation for Environmental Education México (FEE México) es la creación de Ecoclubes, espacios donde se desarrollan programas de educación ambiental para niñas, niños y jóvenes. Estas actividades buscan fomentar una cultura de responsabilidad hacia el cuidado de los ecosistemas costeros.

Con estas certificaciones, Los Cabos amplía su número de playas reconocidas por cumplir con criterios internacionales de sostenibilidad, calidad y servicios para visitantes y comunidad local.