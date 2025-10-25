Blue Jays dominan a los Dodgers en primer juego de la Serie Mundial

Treinta y dos años después de su última Serie Mundial, los Blue Jays de Toronto volvieron a encender la pasión del norte al derrotar con autoridad a los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego, el cual mantuvo a más de 45 mil aficionados al borde del asiento en el Rogers Centre.

El encuentro comenzó favorable para los Dodgers, que tomaron la delantera en la segunda entrada gracias a los batazos oportunos de Teoscar Hernández y Tommy Edman. Sin embargo, Toronto respondió con temple y contundencia, cambiando por completo el rumbo del partido.

En la cuarta entrada, el mexicano Alejandro Kirk abrió con un sencillo, seguido de un jonrón de Daulton Varsho por el jardín central que desató la euforia de la afición canadiense. Ese batazo marcó el inicio de la remontada y el renacer del espíritu competitivo de los Blue Jays de Toronto.

La sexta entrada se convirtió en una pesadilla para el relevo angelino. Con las bases llenas, Addison Barger conectó un grand slam monumental que amplió la ventaja local. Minutos después, Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk volvieron a castigar al pitcheo rival, cerrando la entrada con un marcador de 11-2 y un estadio convertido en una fiesta de beisbol.

Los Dodgers de Los Ángeles intentaron reaccionar en la séptima con un jonrón de Shohei Ohtani que redujo la diferencia, pero el daño ya estaba hecho. El bullpen canadiense se mantuvo firme y contuvo cualquier intento de remontada por parte del equipo de la Liga Nacional.

En la octava entrada, el lanzador Chris Bassitt controló sin dificultad a los bateadores angelinos, consolidando la ventaja de Toronto y asegurando la tranquilidad en el cierre del encuentro.

La novena fue un mero trámite para los Blue Jays de Toronto, que sellaron la victoria 11-4 con el último out en manos del mexicano Kirk, desatando el júbilo en las gradas. Las gorras azules volaron por el aire mientras el equipo celebraba un triunfo histórico en las Grandes Ligas.