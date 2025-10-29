Blue Jays sorprenden a Dodgers y empatan la Serie Mundial

En una noche que parecía escrita para Shohei Ohtani, los Dodgers de Los Ángeles vieron desmoronarse su dominio en el Dodger Stadium, donde los Blue Jays reaccionaron con una ofensiva demoledora en la séptima entrada para imponerse 6-2 y dejar empatados los marcadores de la Serie Mundial a dos triunfos por lado.

Durante seis entradas, Ohtani mostró su mejor versión desde la loma, combinando rectas y sliders con precisión quirúrgica. Sin embargo, los corredores que dejó en base al ser relevado terminaron convirtiéndose en las carreras que marcaron su destino.

El ambiente en el Dodger Stadium era de confianza. Los angelinos mantenían una ventaja mínima y la afición coreaba cada pitcheo. Pero el séptimo inning cambió el guion: Daulton Varsho abrió con un sencillo y Ernie Clement lo siguió con un doble que silenció el estadio. Desde el dugout visitante, los Blue Jays prendieron la chispa que incendió la noche.

En cuestión de minutos, la ofensiva canadiense castigó el relevo angelino. Andrés Giménez, Ty France y Bo Bichette remolcaron carreras consecutivas, mientras Vladimir Guerrero Jr. recibía base intencional para enfrentar a Addison Barger, quien cerró la emboscada con un imparable productor. Lo que era un 2-1 a favor de los locales se transformó en un contundente 6-1.

Ohtani abandonó el montículo con el rostro serio. Los Blue Jays habían tomado el control absoluto. Mason Fluharty y Chris Bassitt se encargaron de mantener la ventaja desde el bullpen, impidiendo cualquier intento de reacción de los Dodgers de Los Ángeles.

En la octava entrada, los angelinos buscaron oxígeno con un sencillo de Mookie Betts, pero una doble matanza canadiense apagó la esperanza. La defensa de Toronto se mantuvo firme, sin errores, mientras los minutos corrían a su favor.

El cierre del encuentro ofreció un último suspiro de drama. Teoscar Hernández consiguió base por bolas y Max Muncy conectó un batazo profundo que puso corredores en posición de anotar. Tommy Edman produjo la segunda carrera de los Dodgers, pero el sueño terminó con un ponche de Kike Hernández y una línea final de Alex Call al izquierdo.

Con el 6-2 definitivo, Ohtani cargó con la derrota y Varland se llevó el salvamento. Los Blue Jays celebraron en territorio rival con la calma de quien sabe que el trabajo está cumplido: dejar empatados los marcadores y asegurar que la Serie Mundial regrese a Canadá.

El quinto juego se disputará mañana en el Dodger Stadium, donde ambos equipos buscarán romper la paridad antes de que la serie cruce la frontera. El béisbol, impredecible y tenso, mantiene viva la emoción de octubre.