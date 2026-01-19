¿Cómo superar el Blue Monday? Hoy 19 de enero es el día más triste del año

Hoy, 19 de enero de 2026, el mundo conmemora nuevamente el Blue Monday, una fecha que desde hace dos décadas se ha instalado en el calendario colectivo como el día más triste del año.

Este fenómeno, que ocurre cada tercer lunes de enero, combina factores como el clima invernal, las deudas tras las festividades decembrinas y el posible incumplimiento de los propósitos de año nuevo, generando un estado de ánimo bajo en gran parte de la población.

La teoría del Blue Monday nació en 2005 gracias a una fórmula matemática desarrollada por el psicólogo Cliff Arnall, quien consideró variables sociales y climáticas para determinar este día específico. Aunque la ciencia moderna cuestiona la rigidez de esta fórmula, la fecha se ha convertido en un referente para hablar abiertamente sobre la salud emocional y la importancia de buscar bienestar en momentos de vulnerabilidad.

Para enfrentar este 19 de enero, especialistas en salud recomiendan realizar actividades que estimulen la producción de dopamina y serotonina. Mantener una alimentación balanceada, realizar ejercicio físico moderado y establecer metas realistas a corto plazo son claves fundamentales para evitar que el desánimo se apodere de la jornada.

Además, el contacto social con seres queridos actúa como un refugio natural ante la sensación de soledad o melancolía propia de la temporada.

Origen y contexto del Blue Monday

Es importante recordar que el concepto del Blue Monday fue inicialmente parte de una campaña publicitaria para una agencia de viajes, pero su resonancia fue tal que hoy es analizado por expertos en psicología y sociología en todo el mundo.

En México, esta fecha suele coincidir con la llamada “cuesta de enero”, lo que incrementa el estrés financiero en las familias. No obstante, las redes sociales juegan un papel dual: mientras que pueden aumentar la presión por la “vida perfecta”, también sirven como plataformas de apoyo y humor, donde los usuarios comparten memes para aligerar la carga emocional del día.

Pide ayuda si la tristeza persiste

Recuerda que si sientes que la tristeza persiste, lo ideal es acudir con profesionales de la salud. No permitas que una fecha en el calendario defina tu bienestar permanente; el Blue Monday es solo un recordatorio de que somos humanos y que es válido no estar bien todo el tiempo.

Si tu situación emocional actualmente no es la mejor recuerda que en México existen varias líneas gratuitas de atención psicológica. Estas son: La Línea de la Vida (800-911-2000) para orientación general en salud mental, el Chat de Confianza del Consejo Ciudadano (55 5533 5533 por WhatsApp) para apoyo emocional, y servicios como Locatel (311) en CDMX, ofreciendo escucha, orientación y canalización para diversas necesidades emocionales y de crisis, con apoyo las 24 horas del día, los siete días de la semana. ¡Esto pasará! Tenlo por seguro.

Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO